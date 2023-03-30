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Burak'tan Fahriye'ye 10 milyonluk doğum hediyesi

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#FAHRİYE EVCEN#Burak Özçivit#Doğum Hediyesi
Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 15:40

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’e doğum hediyesi olarak aldığı 10 milyon TL değerinde lüks araç görüntülendi.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti önceki akşam Etiler Akmerkez’de el ele alışveriş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olan çift, “Her şey yolunda” dedi. Muhabirlerin “Karan, kardeşine alıştı mı?” sorusuna Özçivit, şu cevabı verdi: “Beklediğimizden daha iyi oldu. İlk günden itibaren alıştı.” Evcen ise “Zaman zaman daha da algılar diye düşünüyoruz abilik duygusunu” dedi. Çift, Kerem’in abisi Karan’a benzediğini dile getirdi.

Gözden KaçmasınFahriye Evcen ikinci kez anne olduFahriye Evcen ikinci kez anne oldu!Haberi görüntüle

Fahriye Evcen, setlere yakında döneceğini de açıkladı: “Fazla bir ara vermek istemiyorum. Olmasını planlıyorum yakın zamanda.” Burak Özçivit’in, ikinci doğum sonrası Fahriye Evcen’e hediye ettiği 10 milyon TL değerindeki lüks araba ise ilk kez görüntülenmiş oldu. (Sayit DURMAZ)

Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İBO'NUN VOKALLERİ

İbrahim Tatlıses yeni single’ı için stüdyoya girdi. Kayıtlarda Ceylan, Yudum ve Günel Zeynalova ünlü sanatçıya vokal yaptı.

Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi

Günel Zeynalova, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı: “İmparator sana küçüklüğümden beri vokal yaparım ve bu benim için büyük şeref. Yeni hit hayırlı uğurlu olsun.”

DİREKSİYON ÖZLEM'DE

Berkay, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin’le birlikte Etiler’deki Elbet Steakhouse’daydı.

Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi

Ünlü şarkıcı, çıkışta muhabirlere “Kolay gelsin. Eşimle birlikte iftar yaptık, şimdi de evimize gidiyoruz” dedi. Geçtiğimiz aylarda alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan Berkay, sürücü koltuğunu eşine bıraktı. (Sayit DURMAZ)

KLİP SETİNDE RÖPORTAJ

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Dream Türk’ün sevilen programı “50 Fifty” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi

Emel Yalçın’ın sunduğu programda, Sinan Akçıl ile İlyas Yalçıntaş’ın klip çekimlerinden özel görüntü ve röportajlar yer alacak. Programın stüdyo konukları ise Aydilge ve Pınar Soykan olacak.

 

KULİSTE KUTLAMA

Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık’ın oğlu Sadri Alışık yeni yaşını yapımcılığını üstlendiği “Küheylan” oyununun Zorlu PSM’deki kulisinde kutladı.

Buraktan Fahriyeye 10 milyonluk doğum hediyesi

Alışık, ailesi pastasını üflediği pozları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Günümü güzelleştiren ve iyi dilekleriyle beni mutlu eden aileme ve tüm dostlarıma teşekkür ederim. İyi ki varsınız.”

 

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#FAHRİYE EVCEN#Burak Özçivit#Doğum Hediyesi

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