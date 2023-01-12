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Buğra Gülsoy: Oğlum parmağımı tutunca bana sevgi yüklendi

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#Buğra Gülsoy#Luna#Dünyayla Benim Aramda
Buğra Gülsoy: Oğlum parmağımı tutunca bana sevgi yüklendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:48

Oyunculuğun yanı sıra yazarlığı ile de dikkat çeken Buğra Gülsoy’un yeni kitabı “Luna” yayınlandı. Gülsoy, “Genelde içime atarım, çok fazla konuşmam ya da yazarım” açıklamasını yaptı.

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Oyuncu Buğra Gülsoy’un üçüncü romanı “Luna” okurla buluştu. Gülsoy, Milliyet Sanat’ın ocak sayısında da Asu Maro’nun sorularını yanıtladı.

Oyuncu, yeni kitabını “Tek bir kişinin kendini kurtarmasının veya etrafında dönen olayları fark etmesinin yeterli olmayacağını anlatıyor” sözleriyle tanımladı.

Gülsoy, rol aldığı “Dünyayla Benim Aramda” dizisindeki Tolga karakteriyle de duygusal yapılarının benzediğini söyledi:

“Tolga çok içine atıp hiç konuşmuyor, zaten en büyük sorun oradan çıkıyor. Buğra olarak ben de genelde içime atarım, çok fazla konuşmam ya da yazarım.”

Buğra Gülsoy: Oğlum parmağımı tutunca bana sevgi yüklendi

Oğlum parmağımı tutunca bana sevgi yüklendi

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Buğra Gülsoy, ayrıca 2019 yılında kucağına aldığı oğlu Cem’le babalığı öğrenmekte olduğunu söyledi:

“Bunun bir kuralı yok. Bir anda hayatına bir insan giriyor, onun sahibi değilsin, onu biyolojik olarak dünyaya getiren bir insansın. Oğlum doğduğunda onun parmağını tutar tutmaz, sanki o anda bir şey yüklendi. Bir koruma duygusu yüklendi, öyle bir sevgi yüklendi ki onun bir tarifi yok.”

Oyuncu, babalığın hayatındaki etkisi hakkında “Oğlum doğduktan sonra daha aklımdakilerimi söyleyebilir vaziyete geldim. Çünkü geleceğe yönelik tehlikeleri öngörebiliyorum” dedi.

Buğra Gülsoy: Oğlum parmağımı tutunca bana sevgi yüklendi

 

 

 

 

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#Buğra Gülsoy#Luna#Dünyayla Benim Aramda

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