Bu yaz müziğe doyacağız

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ROCK müziğin efsanevi gruplarından Scorpions 8 yıl aradan sonra İstanbul’a geldi, Alman ekibin 23 ve 25 Mayıs’ta verdiği konserlere müzikseverler akın etti. Büyük coşkuyla gerçekleşen bir başka etkinlik de İtalyan tenor Andrea Bocelli’nin 8 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda verdiği konserdi. Müzik dünyasından birçok yıldız isim daha bu yaz turnelerine Türkiye’yi dahil etti.

3 ŞEHİRDE KONSER

30 yılı aşan kariyerinde dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yeni albümü “The Road Back Home”un ardından çıktığı “The Mask and Mirror 30. Yıl Turnesi” kapsamında Türkiye’de üç konser verecek.

Sanatçı, 30 Haziran’da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda, 1 Temmuz’da Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne’de ve 2 Temmuz’da da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

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30. YIL KUTLAMASI

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini de 30’uncu yıl turnesi kapsamında Pasion Turca organizasyonuyla İstanbul’a gelecek.

Grup, 21 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. 20’den fazla dilde şarkılar söyleyen Pink Martini, albümlerinde “Üsküdar’a Gider İken” ve “Aşkım Bahardı” şarkılarına da yer vermişti.

YILDIZ YAĞMURU

Tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan rock’n roll’un efsanevi grubu Deep Purple, 25 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta sahnede olacak.

Indie pop müziğin fenomen gruplarından Belçikalı Oscar and the Wolf, 29 Haziran’da İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da sevilen şarkılarını seslendirecek.

Latin yıldız Ricky Martin, Antalya-Belek’teki Regnum Carya’nın “Regnum Live in Concerts” serisi kapsamında 31 Temmuz’da konser verecek.

4 Ağustos’ta KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek Blind Festival’de İngiliz alternatif rock grubu Placebo, Madrugada’nın solisti Sivert Høyem ve İngiliz punk ikilisi Big Special sahneye çıkacak. Hollandalı DJ Tiesto da 8 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da dinleyicileriyle bir araya gelecek.