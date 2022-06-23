Boşanacaklarını açıklamışlardı... Niye kaçıyoruz?

Haberin Devamı

Niye kaçıyoruz

YouTube videolarıyla ünlenen ‘Kafalar’ ekibinden Bilal Hancı, önceki gün Bebek’te boşanma kararı aldığı eşi Esin Çepni ile görüntülendi. Objektifleri fark edince birbirinden uzaklaşan çift, sonra “Böyle kaçıyor gibi olduk ama niye kaçıyoruz bilmiyoruz” dedi.

Paylaştıkları ayrılık açıklaması için “Dost kalacağımızı söylemiştik, şimdi de arkadaşça dondurma yemeye geldik” diyen Hancı, “Sevgi devam ediyor mu?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Süt biter, yemek biter, sevgi bitmez.” (Sayit DURMAZ)

Paul ile ilişki yaşamadık

Ebru Keskin önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Şarkıcıya “Hızlı ve Öfkeli” serisinin yıldızı Paul Walker ile olan arkadaşlığı soruldu. 2013 yılında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren ünlü yıldızla sevgili değil, yakın arkadaş olduklarını söyleyen Keskin, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

“Biz ilişki yaşamadık. Uzun süre çok yakın arkadaş kaldık. Ben Amerika’da yaşadığım yıllarda birçok sette görev aldım, ‘Hızlı ve Öfkeli’ filminin setinde de çalıştım. O sırada tanıştık. Ölümü beni çok sarstı. Uzun süre kabullenemedim. Çok iyi bir insandı.”

Bu yaz Müge çalışıyor

Oyuncu Müge Boz’un basketbolcu eşi Caner Erdeniz önceki gün kızı Vina ile Bebek’te bisiklet sürerken görüntülendi. Baba kız gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Erdeniz, “Bu yaz Müge çalışacak. 2 ayrı işi var. Onlardan fırsat bulursak kısa kısa tatiller yapacağız” dedi. Minik Vina’nın mikrofonları eline alıp “Bunlardan annemde de var” demesi yüzleri güldürdü. (Sayit DURMAZ)

Keşke Instagram olmasa

Türk halk müziği yorumcusu Sevcan Orhan, YouTube’da yayınlanan “Hasan Basri Budak ile Yolculuk” programına konuk oldu. Orhan, “Hayatından bir şeyi çıkarmak zorunda olsan, neyi çıkarırdın?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Keşke sosyal medya hayatımdan gitse. İşim için kullanıyorum ama Instagram’ın sahte bir dünya olduğunu düşünüyorum. Hayatımda olmasa daha güzel yaşarım.”

Haberin Devamı