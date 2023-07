Bodrum-Çeşme hattı...Âşıkların plaj keyfi!

Haberin Devamı

Âşıkların plaj keyfi

Yeni bir aşka yelken açan Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, Bodrum’da tatilde. İki oyuncu önceki gün Yalıkavak Sirene Otel’in plajındaydı. Sevgilisiyle deniz kenarında sohbet eden Alp Navruz suya girmekten vazgeçip locasına döndü. Türkoğlu'na yüzerken menajeri eşlik etti.

Serin sohbet

Çeşme’de tatil yapan Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek, önceki gün The Beach of Momo’daydı. Plaja geç saatlerde gelen iki arkadaş, birlikte denize girdi. Serin suda sohbet eden ikili, daha sonra duş alıp locaya geçti.

Köpeğiyle tatilde

Merve Boluğur geçen cuma Bodrum-Yalıkavak’taki Ruins Beach’te objektife takıldı. Tatile köpeğiyle çıkan oyuncu, sevimli dostuyla birlikte denize girerek onu da serinletti.

Denize girmedi

Yakın arkadaşı Hazal Türesan'la Bodrum'da tatil yapan Yüsra Geyik de önceki gün plajda görüntülendi. Oyuncu, denize girmek yerine locada saçlarını ıslatarak serinledi.