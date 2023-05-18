Beşiktaşlılar sergi gezdi

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Serginin önceki günkü ziyaretçileri arasında Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş ve takımın futbolcuları Cenk Tosun, Necip Uysal, Gedson Fernandes ve Omar Colley vardı.

Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan Güneş, “Futbol hayat gibidir. Golün ne zaman geleceği belli olmaz. Bazen Caddebostan’da tek başıma yürüyüş yapıyorum. Yolda martılar oluyor onlara kızıyoruz, ‘Ne işin var burada?’ diye. Ancak aslında orası zaten onlarındı. Zeki Demirkubuz da fotoğraflarında bunun gibi mesajlara yer vermiş” dedi.

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Usta yönetmenin 2009’dan bu yana çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, 9 Eylül’e kadar izlenebilecek.