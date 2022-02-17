Berlinale'de Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Anaokulunu vurdular Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldiAnaokulunu vurdular! Ukrayna şokta... İlk görüntüler geldi#Rusya
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İtiraf ettiler... Ateş hattındayız Dünya şaşkına döndüİtiraf ettiler... 'Ateş hattındayız' Dünya şaşkına döndü! #Hong Kong
Dünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilirDünyayı tedirgin eden açıklama: Her an savaş patlak verebilir#RUSYA
Çanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü Müsilaj geri döndüÇanakkale Boğazı’nda korkutan görüntü! Müsilaj geri döndü#Çanakkale Boğazı
16 yaşındaki Sılanın öldürülmesi... Bakan Soyludan açıklama16 yaşındaki Sıla'nın öldürülmesi... Bakan Soylu'dan açıklama#İçişleri Bakanı
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Yüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayınYüz binlerce dolar söz konusu... Bunlara dikkat! Hem paranızdan hem de kalbinizden olmayın#Flört Uygulaması
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
17 ülke oldu Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...17 ülke oldu! Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor... 'Bu dalgadan en çok etkilenecek grup...'#Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Berlinale'de Meltem Kaptan'a Gümüş Ayı

#Berlin Film Festivali#Altın Ayı#Meltem Kaptan
Berlinalede Meltem Kaptana Gümüş Ayı

Dünyanın önde gelen film festivallerinden 72. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Meltem Kaptan, “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmiyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

Haberin Devamı

Venedik ve Cannes festivalleri ile birlikte dünyanın önde gelen film festivalleri arasında gösterilen ve "Berlinale" olarak bilinen 72. Uluslararası Berlin Film Festivali, 10 Şubat’ta başlayarak 7’inci günü geride bıraktı. Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Şubat’ta sona erecek olan festivalde 18 film Altın Ayı ödülü için yarıştı. Altın Ayı ödülünü İspanyol yönetmen Carla Simon’un “Alcarras” filmi kazanırken, Türk oyuncu Meltem Kaptan ise “Rabiye Kurnaz George W. Bush’a Karşı” filmindeki rolüyle En İyi Başrol Oyuncusu dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı. Almanya doğumlu 41 yaşındaki Meltem Kaptan, ödülünü alırken yaptığı konuşmada kendisini destekleyen anne ve babasına Türkçe teşekkür ederek, ödülünü sevgisi tüm sınırlardan daha güçlü olan annelere adadığını ifade etti. Filmin senaristi Laila Stieler de En İyi Senaryo ödülü dalında Gümüş Ayı ödülünü kazandı.

Haberin Devamı

Festivalde ayrıca En İyi Yönetmen dalındaki 'Gümüş Ayı' ödülüne 'Both Sides of the Blade' filmiyle Claire Denis layık görülürken, Jüri Büyük Ödülü'nü ise 'The Novelist's Film' adlı filmin yönetmeni Hong Sangsoo aldı. 72. Berlinale’de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:
En İyi Film (Altın Ayı): Carla Simon "Alcarras"
Jüri Büyük Ödülü (Gümüş Ayı): Hong Sangsoo “The Novelist's Film”
Jüri Ödülü (Gümüş Ayı): Natalia Lopez Gallardo ”Robe of Gams”
En İyi Yönetmen: Claire Denis "Both Sides of the Blade"
En İyi Başrol Oyuncu: Meltem Kaptan "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"
En İyi Yardımcı Oyuncu: Laura Basuki "Nana "
En İyi Senaryo: Laila Stieler "Rabiye Kurnaz George W. Bush’a karşı"
En İyi Sanatsal Performans: Rithy Panh "Everything Will Be Ok"
En İyi Belgesel: The Myanmar Film Collective ”Myanmar Diaries”
En İyi İlk Film: Kurdwin Ayub ”Sonne”
En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Anastasia Veber "Trap"

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin Film Festivali#Altın Ayı#Meltem Kaptan

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse