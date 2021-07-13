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GeriHayat Berkay Hardal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?
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Hayat
Haber Giriş: 13.07.2021 - 14:06 | Son Güncelleme:

Berkay Hardal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

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Berkay Hardal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde ve dizilerde oynadı?

Berkay Hardal, özel hayatı dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Kardeş Çocukları, İstanbullu Gelin ve Meleklerin Aşkı isimli dizilerde rol alan Berkay Hardal, Dilan Telkök ile 13 Temmuz 2021 tarihinde hayatını birleştirdi. İşte, Berkay Hardal hakkında detaylı bilgiler

Berkay Hardal, biyografisi ile gündemde yer alıyor. 2 Mart 1996'da doğan Berkay Hardal eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Özcan Deniz'le birlikte yaşayan Berkay Hardal, daha sonra farklı bir projede başrol oyunculuğunu Gülper Özdemir ile paylaşmıştır.

Hira Koyuncuoğlu isimli oyuncu ile birliktelik yaşayan Berkay Hardal, asıl hayali futbolcu olmak olsa da yaşadığı sakatlık dolayısıyla oyunculuk kariyerini sürdürmek zorunda kalmış.

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