Bayram coşkusu

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Aşık olmayı bekliyorum

Simge, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kıbrıs Concorde Luxury Resort Otel’de konser verdi.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı uzun zamandır aşkı aradığını itiraf etti: “Âşık olmayı bekliyorum. Uzun zamandır kalbim boş. Şıpsevdi değilim. Öyle sosyal medyadan da etkilenip birisiyle duygusal ilişki yaşamam. Görmem ve gözlerine bakıp etkilenmem lazım. Kolay kolay etkilenmiyorum.”Albüm geliyor

Ebru Yaşar, Kıbrıs Merit Royal Diamond’da konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen şarkıcı, “Türk halkının bayramını kutlarım” dedi.

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Bir süredir albüm hazırlığında olan Yaşar, “Sonunda 4 şarkılık maxi albümüm geliyor. Albümde bir düet olacak. Siyam ve Zeyd ile düetimiz olacak” diye konuştu.

Bütün ümidim gençliktedir

Sibel Can, Kıbrıs Grand Sapphire Resort Otel’de konser verdi.

Ünlü sanatçı “Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözü, 19 Mayıs’ın en anlamlı özetidir. Gençlik, ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatıdır” diyerek konserine başladı.

Boğaz’da bayram

Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme Boaz Live’da müzikseverlerle buluştu.

Sahnesine beyaz kombin üzerine giydiği kırmızı renk bir ceketle çıkan sanatçı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel hazırladığı, Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Artık müzik zamanı

Haluk Levent, önceki akşam Girne Rocks Hotel’de sahne aldı.

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Sahne öncesi soruları yanıtlayan Levent, “19 Mayıs coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi. Müzik çalışmalarından bahseden Levent, “Artık müziğe ağırlık vermenin zamanı geldi. Yeni bir şarkı yolda, Sena Şener ile bir düetimiz olacak. Sonra albüm hazırlıklarına gireceğiz” diye konuştu.

Hem iş hem aile

Bengü, Lefkoşa Concorde Tower Otel’de bayram konseri verdi.

Gaia n Uranos imzalı kıyafetiyle sahneye çıkan popçu “Kısa aralıkla iki çocuk sahibi oldum. Alışmak zor oldu ama kısa zamanda hem işime hem de aileme vakit ayırmayı öğrendim” dedi.

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Beyazlar içinde

Gülşen, Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs kutlamalara kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde konser verdi.

Sahneye beyazlar içinde çıkan ünlü popçu binlerce hayranıyla birlikte bayram coşkusunu yaşadı.

Erken kutlama

Hadise, 18 Mayıs’ta İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu sahnesindeydi.

Erken bayram kutlaması yapan ünlü şarkıcı, binlerce İzmirli ile birlikte sevilen şarkılarını söyledi. Hadise, Züleyha Kuru tasarımı kıyafetiyle de sahnede parladı.

Ne mutlu Türküm diyene

Fedon, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması için Bodrum Torba’daki evinin bahçesinde Türk bayrağını göndere çekti.

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O anları Instagram sayfasında da paylaşan Fedon “Şerefli bayrağımızı evimin gönderine çekiyorum. Ne mutlu Türküm diyene” dedi.