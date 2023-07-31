Barış Arduç'tan Gupse Özay'a ilan-ı aşk: Her zerrene...

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Oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturduğu eşi Gupse Özay ile romantik pozunu takipçileri ile paylaştı.

Arduç'un "Her zerrene..." yazıp, kalp emojisi koyduğu kare 450 bin beğeni aldı.

Aşka gelen sadece Barış Arduç değildi... Ufuk Beydemir'den Emre Yetkin'e; Yasmin Erbil'den Ahmet Kural'a birçok ünlü Instagram sayfalarında birbirinden romantik mesajlar paylaştılar...



UFUK BEYDEMİR



Eşi İpek Yazıcı ile tatile çıkan Ufuk Beydemir, havuz pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Beydemir, fotoğrafın altına"İnsan tatile zınk diye adapte oluyor ya çok ilginç maşallah. İki aydır İst sıcaklarında stresler içinde ev aramıyormuş da 78 yıldır tatildeymişiz gibi. Çok iyi çok iyi." notunu düştü.



EMRE YETKİN



Fotoğrafçı Emre Yetkin, oyuncu eşi Burcu Bircik ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Yetkin, Burcu Biricik'in dizlerinde uyuduğı kareye "Hala el ele uyuya kalabilmenin... Göz göze durabilmenin... Yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim! Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcım" notunu düştü.



YASMİN ERBİL



Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Poyraz Yiğit ile aşk yaşıyor.

Erbil, sevgilisi ile tatil fotoğraflarını kalp emojisi ile Instagram hesabında paylaştı.

HANDE SORAL

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral, şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatilde.

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Soral, eşi ile yer aldığı kalp emojisiyle yayınladı.



Ahmet Kural



18 Temmuz'da avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturan Ahmet Kural, eşi ile fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

Kural, fotoğrafa güneş emojisi koydu.