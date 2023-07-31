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Barış Arduç'tan Gupse Özay'a ilan-ı aşk: Her zerrene...

Güncelleme Tarihi:

#Barış Arduç#Burcu Biricik#Ahmet Kural
Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 12:10

Ünlü oyuncu, eşine olan aşkını haykırdı. Paylaşımına beğeni yağdı.

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Oyuncu Barış Arduç, 2020 yılında nikah masasına oturduğu eşi Gupse Özay ile romantik pozunu takipçileri ile paylaştı. 
Arduç'un "Her zerrene..." yazıp, kalp emojisi koyduğu kare 450 bin beğeni aldı.

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

Aşka gelen sadece Barış Arduç değildi... Ufuk Beydemir'den Emre Yetkin'e; Yasmin Erbil'den Ahmet Kural'a birçok ünlü Instagram sayfalarında birbirinden romantik mesajlar paylaştılar...

UFUK BEYDEMİR

Eşi İpek Yazıcı ile tatile çıkan Ufuk Beydemir, havuz pozunu Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

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Beydemir, fotoğrafın altına"İnsan tatile zınk diye adapte oluyor ya çok ilginç maşallah. İki aydır İst sıcaklarında stresler içinde ev aramıyormuş da 78 yıldır tatildeymişiz gibi. Çok iyi çok iyi." notunu düştü.

EMRE YETKİN

Fotoğrafçı Emre Yetkin, oyuncu eşi Burcu Bircik ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında kutladı.

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

Yetkin, Burcu Biricik'in dizlerinde uyuduğı kareye "Hala el ele uyuya kalabilmenin... Göz göze durabilmenin... Yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim! Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcım" notunu düştü.

YASMİN ERBİL

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Poyraz Yiğit ile aşk yaşıyor.

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

Erbil, sevgilisi ile tatil fotoğraflarını kalp emojisi ile Instagram hesabında paylaştı. 

HANDE SORAL

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan Hande Soral, şu sıralar ailesiyle birlikte Bodrum'da tatilde.

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

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Soral, eşi ile yer aldığı kalp emojisiyle yayınladı. 

Ahmet Kural

18 Temmuz'da avukat Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturan Ahmet Kural, eşi ile fotoğrafını takipçileri ile paylaştı

Barış Arduçtan Gupse Özaya ilan-ı aşk: Her zerrene...

Kural, fotoğrafa güneş emojisi koydu. 

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#Barış Arduç#Burcu Biricik#Ahmet Kural

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