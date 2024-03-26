Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı

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Olay önceki gün Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo’yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı.

Bu sırada Banu Parlak’ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo’ya saldırarak öldürdü.

İddiaları kabul etmeyen Banu Parlak, “Köpeğim sadece diğer köpeği koklamak için yanına gitmiştir. Ancak diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde saldırgan tavır sergilemiştir” dedi.