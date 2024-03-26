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Banu Parlak'ın köpeği dehşet saçtı

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#Banu Parlak#Köpek Saldırısı#Drago
Banu Parlakın köpeği dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 07:40

SOSYAL medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği, komşusunun köpeğine saldırdı.

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Olay önceki gün Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan lüks sitede yaşandı. Yasemin Kılıç ve annesi köpekleri Leo’yu site içerisinde gezdirdi. Bir süre sonra anne kız, komşuları Banu Parlak ile karşılaştı.

Bu sırada Banu Parlak’ın elinden kurtulan Drago isimli köpeği, Leo’ya saldırarak öldürdü.

İddiaları kabul etmeyen Banu Parlak, “Köpeğim sadece diğer köpeği koklamak için yanına gitmiştir. Ancak diğer köpeğin sahipleri tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maruz kaldığı şiddet neticesinde saldırgan tavır sergilemiştir” dedi.

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#Banu Parlak#Köpek Saldırısı#Drago

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