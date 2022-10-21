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Bahar Öztan'a Antakya’dan onur ödülü

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#Bahar Öztan#Yeşilçam#Antakya
Bahar Öztana Antakya’dan onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:46

BAHAR Öztan, bu yıl 10’uncu kez düzenlenen Antakya Film Festivali’nde ödüle layık görüldü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antakya Belediyesi tarafından organize edilen festivalin açılış töreninde ünlü oyuncuya ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ takdim edildi.

Mutluluğunu sosyal medya hesabında takipçileriyle de paylaşan Öztan, ödül alırken çekilen karesini Instagram hesabına yükledi ve altına şu notu düştü:

“Beni bu ödüle layık gördüğünüz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Ödül gecesi vesilesiyle güzel Antakyamızı da gezme imkânım oldu. Herkese ilgi, alaka ve sevgisinden dolayı müteşekkirim.”

Bahar Öztana Antakya’dan onur ödülü

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#Bahar Öztan#Yeşilçam#Antakya

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