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Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında? Aysun Gültekin türküleri ve eserleri

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Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında Aysun Gültekin türküleri ve eserleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 13:15

Aysun Gültekin, kariyeri ve hayatı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya gelen Aysun Gültekin TRT'nin sınavlarının kazanmasının ardından kariyerini TRT sanatçısı olarak sürdürmeye başladı. Pek çok eserde imzası bulunan Aysun Gültekin, 2011 yılında TRT'den ayrıldı. Peki, Aysun Gültekin kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Aysun Gültekin 1963 yılında Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise öğrenimini Ağrı Kız Meslek Lisesi'nde tamamladı. Ağrı Halk Eğitim Korosundayken katıldığı TRT'nin açmış olduğu radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda alaylı olarak göreve başladı. Esat Kabaklı'dan müzik eğitimi alan Gültekin, 1992 yılında TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu.

2008 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçildi. Sanatçı Sakarya Fırat, Pars: Narkoterör, Yabancı Damat, Köprü, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde türküler seslendirmiştir. 2008 yılında Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer almış, TRT stüdyolarında gerçekleştirdiği bazı türkü kayıtları da Bala Sarhoş adıyla TRT tarafından albüm olarak yayımlanmıştır. 16 Aralık 2011 tarihinde TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

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