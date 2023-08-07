Ayşegül Aldinç’in büyük pişmanlığı

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Uzun zamandır şarkı yazmadığına değinen Aldinç, “Kendi şarkılarını kendi yapan biri olmak isterdim. 90’larda bir sürü platonik aşk yaşıyordum, o zaman yazıyordum. Sonra ne oldu bilmiyorum, o musluk kapandı” dedi.

Ünlü sanatçı, programda bir itirafta daha bulundu:

“Mabel Matiz beni severmiş. Ben de ilk çıktığında yaptıklarını beğenmiştim. Bizi Yavuz Hakan Tok bir araya getirdi. Geldi iki şarkı dinletti bana. Biri ‘Gel’, diğeri ‘Bir Tek Gördüğüm’. Ben ‘Bir Tek Gördüğüm’ü beğendim. Keşke ikisini de alsaydım. ‘Gel’ aldı başını yürüdü. Ben, pop sektöründe hangi şarkının yürüyeceğini anlamayan tek kişiyim sanırım. Kaçırdığım şarkılardan bir albüm yapmak istiyorum. Bunlardan biri de Sezen Aksu’nun ‘Keskin Bıçak’ıdır.”