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Ayşegül Aldinç’in büyük pişmanlığı

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#Ayşegül Aldinç#Ceylan Ertem#Sezen Aksu
Ayşegül Aldinç’in büyük pişmanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 09:55

Ceylan Ertem’in YouTube programına konuk olan Ayşegül Aldinç samimi açıklamalar yaptı.

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Uzun zamandır şarkı yazmadığına değinen Aldinç, “Kendi şarkılarını kendi yapan biri olmak isterdim. 90’larda bir sürü platonik aşk yaşıyordum, o zaman yazıyordum. Sonra ne oldu bilmiyorum, o musluk kapandı” dedi.

Ünlü sanatçı, programda bir itirafta daha bulundu:

Ayşegül Aldinç’in büyük pişmanlığı

“Mabel Matiz beni severmiş. Ben de ilk çıktığında yaptıklarını beğenmiştim. Bizi Yavuz Hakan Tok bir araya getirdi. Geldi iki şarkı dinletti bana. Biri ‘Gel’, diğeri ‘Bir Tek Gördüğüm’. Ben ‘Bir Tek Gördüğüm’ü beğendim. Keşke ikisini de alsaydım. ‘Gel’ aldı başını yürüdü. Ben, pop sektöründe hangi şarkının yürüyeceğini anlamayan tek kişiyim sanırım. Kaçırdığım şarkılardan bir albüm yapmak istiyorum. Bunlardan biri de Sezen Aksu’nun ‘Keskin Bıçak’ıdır.”

 

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#Ayşegül Aldinç#Ceylan Ertem#Sezen Aksu

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