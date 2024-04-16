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Aydilge yürüteçle sahnede

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#Aydilge#Ameliyat#Tedx Konferansı
Aydilge yürüteçle sahnede
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 07:52

GEÇTİĞİMİZ haftalarda kalça labrum kasındaki yırtık nedeniyle ameliyat olan Aydilge, günler sonra ilk kez sevenleri için ayağa kalktı.

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Henüz yürüteçle yürüyebilen şarkıcı, aylar önce sözünü verdiği İTÜ’de gerçekleşen TEDx konferansını iptal etmeyip, gençleri yalnız bırakmadı.

Konuşmasının sonunda “Bu aralar hayatım altüst olmuş gibi hissediyorum ama sonra şu sözle kendime geliyorum” diyen şarkıcı Şems’in sözünü gençlerle paylaştı:

“Hayatım altüst oldu diye üzülme, nereden bilirsin altının üstünden iyi olmadığını.” İlk konserini 23 Nisan’da Çekmeköy’de vermeye hazırlanan Aydilge, yürüteçsiz sahne alabilmek için yoğun bir fizyoterapiye girdiğini açıkladı.

Aydilge yürüteçle sahnede

 

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#Aydilge#Ameliyat#Tedx Konferansı

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