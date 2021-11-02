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Aydilge kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Aydilge hakkında merak edilenler

#Aydilge#Aydilge Kimdir#Aydilge Eşi
Aydilge kimdir, kaç yaşında, eşi kim Aydilge hakkında merak edilenler

Ünlü söz yazarı ve besteci Aydilge, naif tavırları ve şarkılarıyla sevilen sanatçılar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisi ile rüya gibi bir düğün yapan Aydilge'nin hayatı da kariyeri kadar merak ediliyor. Peki, Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aydilge'nin keman virtüözü eşi ve hayatı hakkında merak edilenler...

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Asıl adı Aydilge Sarp olan başarılı şarkıcı, söz yazarı ve besteci Aydilge, evliliği ile de çok konuşulmuştu. Sıradışı bir düğün ve gelinliğiyle çok konuşulan Aydilge sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte başarılarla dolu Aydilge'nin şarkıları, dizi müzikleri ve merak edilenler...

AYDİLGE KİMDİR?

aydilge 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.

Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabı ilk kitabı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

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Aydilge, Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile 2018 haziran ayında evlenmişti.

AYDİLGE ŞARKILARI VE BAŞARILARI

Tamamının söz ve bestesi kendisinin olan ve 28 Mart 2006'da EMI müzik tarafından yayımlanan Küçük Şarkı Evreni albüm sanatçısı Aydilge, ikinci albümü "Sobe"'yi Dokuz Sekiz Müzik'ten 27 Ekim 2009'da yayımladı.

İlk albümüyle Yüxexes Dergisi'nce "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Şarkıcısı" seçildi. Roll ve Milliyet Sanat Dergisi, Küçük Şarkı Evrenini 2006'nın en iyi albümleri arasında gösterdi.

Aydilge’nin ilk albümünde yer alan “Çal” parçası, Petrol Records'un "The Greatest Songs Ever: Turkey" adlı derlemesinde yer aldı. Albüm 25 ayrı ülkede yayınlandı.

Haziran 2010'da, yeni teklisi ve klibi yayımlandı. Takıntı, dijital satışlarda çok yüksek bir satış grafiği yakaladı.

29 Ekim 2010’da vizyona giren, çizgi film olan İtalyan Winx Club’ın 3 boyutlu yeni filmi "Winx Club 3D Sihirli Macera"'nin şarkılarından oluşan albümdeki parçaların Türkçe sözleri Aydilge tarafından yazıldı. 11 parçadan oluşan albümde college rock tarzında 3 parçası da bulunmaktadır.

Aydilge'nin üçüncü albümü "Kilit", 19 Şubat 2011'de DSM etiketiyle yayımlandı. Aynı yıl Dokuz Sekiz Müzik'ten "Akıllı Bir Deli" teklisini yayınladı.

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Aydilge'nin dördüncü albümü "Yalnızlıkla Yaptım", 14 Mart 2013'te DSM etiketiyle yayımlandı. Albümden ilk klip Yalnızlıkla Yaptım adlı parçaya çekildi.

2014 yılının yaz aylarında yeni single'ı ''Aşka Gel'' i yayınladı.

2015 yılının Mayıs-Haziran ayları arasında yeni single'ı "Yangın Var" ı yayınladı.

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