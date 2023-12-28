Ünlü oyuncu İngiliz sevgilisi ile evleniyor... Boğaz'da sürpriz teklif!

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Sevgilisiyle pikniğe çıkan Aslı Sümen, beklenmedik anda gelen yüzüğü görünce şakına döndü.

Gözyaşlarına boğulan oyuncu sevgilisine ‘evet’ yanıtını verdi.

Aslı Sümen, heyecanını şu sözlerle anlattı:

“ Hayatımın aşkına evet! Bu yıl biterken 2023 yılından en büyülü anı paylaşmak istedim. Chris bana 1. yıl dönümümüzde evlenme teklif etti. Ortamın bu kadar tatlı olmasının nedeni sadece anılar yaratma ve her şeyi mükemmel yapma takıntımızın olmaması. İşte hayatımın en iyi ve en savunmasız anlarından biri, ağlamak ve bu inanılmaz insana evet demek”

Kimi evlenmek için yıllarca bekledi, kimi ise yıldırım aşkına tutuldu... Onların aşkları kadar, düğünleri de konuşuldu. İşte 2023 yılında nikah masasına oturan ünlü isimler...

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ZAFER SAVAŞ - MELİS KETENCİ

Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş ile Melis Ketenci, ocak ayında nikah masasına oturdu. Düğün Beşiktaş’ta lüks bir otelde gerçekleşti.

ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR

Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar’la 20 Ocak’ta birlikte yaşadıkları Zekeriyaköy’deki evlerinde sade bir nikâh töreni ile evlendi.

BORA AKKAŞ - OBEN ALKAN

Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan 2 Şubat'ta dünya evine girdi. Milano’daki Türkiye Başkonsolosluğu’nda kıyılan nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

FUNDA ERYİĞİT - BERKUN OYA

Oyuncu Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya, mart ayında nikah masasına oturdu. Eryiğit, nikahtan 2 ay sonra anne oldu.

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ŞEYMA SUBAŞI - MOHAMMED ALSALOUSSI

Şeyma Subaşı uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikâh masasına oturdu. Çifte bu mutlu günlerinde çok az sayıda davetli eşlik etti. 2021 yılında Ibiza'da evlilik teklifi alan Subaşı 2023 yılında Fas'ta dünya evine girdi. Evlilik 5 ayda bitti.

EZGİ MOLA - MUSTAFA AKSAKALLI

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Swiss Otel Maçka'da aile arasında düzenlenen nikah töreniyle bugün dünya evine girdi.

Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

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KAAN URGANCIOĞLU - BURCU DENİZER

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”da ‘Savcı Ilgaz’ karakterini canlandıran oyuncu Kaan Urgancıoğlu, uzun süredir beraber olduğu Burcu Denizer’le ilişkisini nikâh masasına taşıdı. Çift, haziran ayında Atina’nın Türkiye Başkonsolosluğu’nda evlendi.

EDA ECE - BUĞRAHAN TUNCER

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

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AHMET KURAL - ÇAĞLA GİZEM ŞAHİN

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Bodrum Cennet Koyu’nda yer alan Akana Hotel’de avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz'da nikah masasına oturdu.

BURCU ESMERSOY - NAZIM AKMANDİL

Sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile 2 Eylül'de İtalya-Portofino’da nikah masasına oturdu.

ALİNA BOZ - UMUT EVİRGEN

Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Alina Boz, 2 Aralık'ta Umut Evirgen ile nikah masasına oturdu.

TUĞÇE KANDEMİR - ABDULLAH KARATAY

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Şarkıcı Tuğçe Kandemir, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Abdullah Karatay ile evlendi.

Çift, Mersin'de ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle 'evet' dedi.

Tuğçe Kandemir, eylül ayındaki evlilik teklifini sosyal medya hesabında "Evet dedim çocuklar" notuyla duyurmuştu.