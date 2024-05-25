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Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil'den üzen haber

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#Fatma Karanfil#Aşk-I Memnu#Şayeste
Aşk-ı Memnunun Şayestesi Fatma Karanfilden üzen haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 10:17

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.

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Bir süredir kanser tedavisi gören Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.

FATMA KARANFİL KİMDiR?

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

Aşk-ı Memnunun Şayestesi Fatma Karanfilden üzen haber

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.

Aşk-ı Memnunun Şayestesi Fatma Karanfilden üzen haber

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Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.

Aşk-ı Memnunun Şayestesi Fatma Karanfilden üzen haber

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#Fatma Karanfil#Aşk-I Memnu#Şayeste

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