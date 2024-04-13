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Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada!

Güncelleme Tarihi:

#Arzum Onan#Can Aslantuğ#Demet Özdemir
Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 13:44

Ünlü isimler bayramda sevdikleriyle bir araya geldi. Ortaya bu renkli kareler çıktı!

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Hadi fotoğraf çekelim

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ve onun kız arkadaşı Lal Gümüşcüoğlu ile verdiği bu pozla sosyal medyada takipçilerinin bayramını kutladı: “Bayramın ilk gününden beri ‘Hadi ama bir fotoğraf çekelim’. Sonuncunda elimizde olanlar. Nice güzel bayramlara...”

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Tatil mutluluğu

Bora Akkaş, eşi Oben Alkan ve kızları Suzan ile birlikte bayramı Antalya’da kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabına yüklediği mutluluk pozlarıyla takipçilerine ‘iyi bayramlar’ diledi.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

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Amerika’da kutlama

Amerika’da yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile bayram pozu verdi.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Komşuyu tercih etti

Ata Demirer bayram tatili için Yunanistan’ı tercih etti. Ünlü oyuncu, arkadaşı Saada Delen ile Atina sokaklarını gezdi.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Anne ve kızları

Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak’la çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Eski eşler bir arada

2014 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten bayramı kızları Ada ile beraber kutladı.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Biraz ciddiyet

İspanya’nın Madrid şehrinde tatil yapan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’la çekilen bu karesinin altına “Biraz ciddiyet” notunu düştü.

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Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Bahar pozu

Salih Bademci kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ve kızları İklim’le verdikleri bayram pozunu Instagram hesabına “Bahar” notuyla yükledi.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Güneş banyosu

Bayram tatilini ailesinin Silivri’deki çiftlik evinde geçiren Melis Sezen, güneşli havanın tadını çimlere uzanarak çıkardı. Oyuncunun “Aldım güneşimi” notuyla Instagram sayfasına eklediği fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Madrid tatili

Demet Özdemir bu bayram tatil rotasını İspanya’ya çevirdi.

Madrid’e giden ünlü oyuncu, konakladığı Four Seasons Hotel Madrid’in terasında poz verdi. Özdemir, o kareleri kalp emojisiyle sosyal medyada paylaştı.

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Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

Sahil turu

Cihan Ayger’le ilişkisi doludizgin devam eden Merve Dizdar, bayram tatilini sevgilisiyle geçiriyor. Önceki gün sahilde bisiklet turuna çıkan çift, kasklarıyla poz verdi. Dizdar, sosyal medyadaki takipçilerinin bayramını da o kareyi paylaşarak kutladı.

Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada

 

 

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#Arzum Onan#Can Aslantuğ#Demet Özdemir

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