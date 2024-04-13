Arzum Onan müstakbel geliniyle bir arada!

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Hadi fotoğraf çekelim

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ve onun kız arkadaşı Lal Gümüşcüoğlu ile verdiği bu pozla sosyal medyada takipçilerinin bayramını kutladı: “Bayramın ilk gününden beri ‘Hadi ama bir fotoğraf çekelim’. Sonuncunda elimizde olanlar. Nice güzel bayramlara...”

Tatil mutluluğu

Bora Akkaş, eşi Oben Alkan ve kızları Suzan ile birlikte bayramı Antalya’da kutladı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabına yüklediği mutluluk pozlarıyla takipçilerine ‘iyi bayramlar’ diledi.

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Amerika’da kutlama



Amerika’da yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talia ile bayram pozu verdi.

Komşuyu tercih etti

Ata Demirer bayram tatili için Yunanistan’ı tercih etti. Ünlü oyuncu, arkadaşı Saada Delen ile Atina sokaklarını gezdi.

Anne ve kızları

Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak’la çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi.

Eski eşler bir arada

2014 yılında ayrılan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten bayramı kızları Ada ile beraber kutladı.

Biraz ciddiyet

İspanya’nın Madrid şehrinde tatil yapan Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’la çekilen bu karesinin altına “Biraz ciddiyet” notunu düştü.

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Bahar pozu

Salih Bademci kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ve kızları İklim’le verdikleri bayram pozunu Instagram hesabına “Bahar” notuyla yükledi.

Güneş banyosu



Bayram tatilini ailesinin Silivri’deki çiftlik evinde geçiren Melis Sezen, güneşli havanın tadını çimlere uzanarak çıkardı. Oyuncunun “Aldım güneşimi” notuyla Instagram sayfasına eklediği fotoğraflarına takipçilerinden yorum yağdı.

Madrid tatili

Demet Özdemir bu bayram tatil rotasını İspanya’ya çevirdi.

Madrid’e giden ünlü oyuncu, konakladığı Four Seasons Hotel Madrid’in terasında poz verdi. Özdemir, o kareleri kalp emojisiyle sosyal medyada paylaştı.

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Sahil turu

Cihan Ayger’le ilişkisi doludizgin devam eden Merve Dizdar, bayram tatilini sevgilisiyle geçiriyor. Önceki gün sahilde bisiklet turuna çıkan çift, kasklarıyla poz verdi. Dizdar, sosyal medyadaki takipçilerinin bayramını da o kareyi paylaşarak kutladı.