'Arap Kadri ve Tarzan'da mutlu son

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70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan ‘Arap Kadri ve Tarzan’ film oldu ve 15 Aralık’ta vizyona girecek.

Karikatürleri çizen merhum karikatürist Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci, proje çekimlere başlandığında kendisinden izin alınmadığını ve konuyu yargıya taşıyacağını duyurmuştu:

“Çizimleri babam yapardı, zaten karakteri o yarattı. Tekin Aral öyküleri yazıyordu, babam ve diğer yazarlar da katkı yapıyordu. Yapılan projede babamın hakkı varsa tabii ki sonuna kadar takipçisi olacağım.”

Filmin yapımcıları PH7 ve NetD, Yasemin Demirci’nin avukatlarıyla görüşerek yakın zamanda anlaşmaya vardı. Tekin Aral’ın kızı Ayça Aral’a ne haklar verildiyse aynı haklar Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci’ye de verildi.

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Emre Kavuk’un yönettiği filmde Birgül Ulusoy ve Zeynep Çamcı yer alıyor.Altın Portakal Ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un yönettiği, senaryosunu Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen’in yazdığı “ Arap Kadri ve Tarzan ”ın başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili ve Zeynep Çamcı yer alıyor.

Efsane karakter Arap Kadri’nin, ormanda yaşarken bir anda ortaya çıkan kızının ve ormandaki rakibi Tarzan’ın zoruyla İstanbul’a geri dönüş hikâyesinin anlatıldığı filmin çekimleri, İstanbul’a yakın bir ormanda 3 ayda gerçekleşti.

Film için var olmayan bir köy tasarlandı. Tüm barakalar, çadır kumaşları ve motifler iklim koşullarına dayanabilen özel boyalarla el işçiliği kullanılarak yapıldı. 25 kişilik dekor ekibi, 6 taş ustası, 4 farklı ressam ve 4 sanat kostümü ekibi sanat yönetmeni Uğur Oktan önderliğinde eğlenceli ve bir o kadar yaratıcı bir işe imza attı.