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Arap Kadri sete çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Arap Kadri#Zeynep Çamcı#Ahmet Mümtaz Taylan
Arap Kadri sete çıktı
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 08:49

Tekin Aral ve Latif Demirci’nin unutulmaz ‘Arap Kadri’ karakteri sinemaya taşınıyor. 15 Aralık’ta vizyona girecek “Arap Kadri ve Tarzan” filminin oyuncuları Beykoz’daki sette basın mensuplarını ağırladı.

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BEYKOZ’DA ÇEKİLİYOR

70 ve 80’li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan “Arap Kadri ve Tarzan” karikatürleri sinema filmi oluyor. Yönetmenliğini Emre Kavuk’un, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Melis İşiten ve Zeynep Çamcı’nın üstlendiği filmin çekimlerine Beykoz’da başlandı.

HAKKINI VERECEĞİZ

Ahmet Mümtaz Taylan, “Muazzam bir karakterdir Arap Kadri. Hakkını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Arap Kadri sete çıktı

Necip Memili “İzleyiciyi harika bir film bekliyor” derken, Zeynep Çamcı da “Aileme bahsettiğimde çok sevindiler. Hem geçmişe hem de günümüze uygun bir iş oldu” yorumunu yaptı.

Arap Kadri sete çıktı

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SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Arap Kadri ve Tarzan” karikatürlerini çizen merhum karikatürist Latif Demirci’nin kızı Yasemin Demirci, film için kendisinden izin alınmadığını açıklamıştı. Demirci’nin avukatı Abdullah Egeli, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Şu anda anlaşma aşamasındayız. Bizim olmazsa olmazlarımız var. O konularda problem yaşanmazsa, olumlu sonuçlanacak. Filmin sete çıkmış olması fark etmez, bir tedbir kararına bakar. Ama süreç olumlu ilerliyor.”

 

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#Arap Kadri#Zeynep Çamcı#Ahmet Mümtaz Taylan

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