Anneler ve kızları

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Annesi, kızı, torunu ve en küçük kızının yer aldığı aile pozu Instagram’da binlerce beğeni geldi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Etiler'de romantizm... Celil Nalçakan sevgilisi ile görüntülendi

Oyuncu Celil Nalçakan, önceki gece Etiler’de sevgilisiyle birlikte görüntülendi.









Birlikte bir eğlence mekânına gelen çift, sabaha kadar dans edip eğlendi. Sabaha karşı oradan ayrılan Celil Nalçakan ve sevgilisi daha sonra evlerinin yolunu tuttu. (Sayit DURMAZ)

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-1 derecede balık tuttu

Sportif kimliğiyle de bilinen ünlü işadamı Sadettin Saran, Çanakkale’de -1 derecede denize dalarak balık tuttu.

Tuttuğu balıkları göstererek teknede video çeken Saran, “Herkesin akşam yemeğini çıkardım. Vay anam vay” dedi.

Kadın ruhunu anlamam zaman aldı

Özcan Deniz önceki akşam KKTC Merit Royal Daimond Hotel’de sahne aldı. Deniz, konserinde yıllar sonra “Dön Desem” şarkısı için itirafta bulundu.

Sanatçı “Bu şarkı kadın ruhuna yazılmış çok zekice bi şarkı, bunu yeni anladım, erkek ruhlu bir şarkı olsa bunu 10 yıldan daha önce fark ederdim ama kadın olduğu için bunu anlamam 10 yıldan fazla sürdü” dedi.

Düğün stili

Zeynep Bastık sosyal medya hesabında iddialı bir pozunu paylaştı.

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Derin göğüs dekoltesi ve farklı saç stiliyle dikkat çeken ünlü şarkıcı o karesinin altına “Profesyonel düğün katılımcısı” notunu düştü.

Doktorum gelmiş

Bülent Ersoy geçen akşam Maslak Yeni Gazino’da sahne aldı. Sanatçı, kendisini dinlemeye gelen kalabalık seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ersoy bir ara sahnedeki koltuğu beğenmeyip yenisini istedi. Sanatçı kendisini dinlemeye gelen doktoruna da “Doktorum gelmiş. Hoş gelmiş. Yanımda olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum” diye seslendi. Sanatçı, Fatih Ürek ile de dans şovu yaptı.

İstediğim gibi bir proje gelmedi

Tolga Sarıtaş önceki gün Arnavutköy’de aracına park yeri ararken görüntülendi.

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Oyuncu, “Yakınlarda müzikal bir projede rol alabilirim. Henüz net değil ama düşünüyorum. Güzel olduğunu düşündüğüm bir dizi veya film projesi henüz bana gelmedi. O yüzden bu sezon dizi veya film şu an yok. Senaryo okuyorum ama. Hâlâ elimde olan birkaç proje var” dedi. (Deniz BOY)