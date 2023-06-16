Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...

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IÅžIN KARACA - SASHA MÄ°A

Bu bir baÅŸarÄ± hikayesi..

Asla taktir peÅŸinde konuÅŸan bir ebeveyn olmadÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ±n iyi olduÄŸu dallarda daha da iyi olmasÄ± iÃ§in destek verdim, hep de vereceÄŸim.Mia'ya 3 yÄ±l disleksi tanÄ±sÄ± kondu (Ã¶ÄŸrenme ÅŸekli baÅŸka olan bir Ã§oÃ§uÄŸum var) zekasÄ± Ã¼stÃ¼n ama normal Ã¶ÄŸretim ÅŸekli ile Ã¶ÄŸrenemiyor.

RaporlandÄ±rmak istemedik baÅŸlarda, mÃ¼cadele etmeyi denedi. Sonra bir gÃ¼n, 'anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum ama almÄ±yor kafam' dedi. Uzun uzun toplantÄ±lar yaptÄ±k. Sonunda raporu almaya karar verdikâ€¦

Miaâ€™nÄ±n Ã¶ÄŸrenme ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirince bu sene sonuÃ§larÄ± da deÄŸiÅŸti..





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'Ay bu Ã§ocuk okumuyor' deyip pes etmedik.'Bu Ã§ocuk tembel' demedik..MÃ¼cadele ettik ve bu senenin sonuÃ§u taktir..GÃ¶zlerim dolu doluâ€¦Konu ne taktir ne teÅŸekkÃ¼r..Konu tamamÄ±yle kendi ile yarÄ±ÅŸÄ±... Bu baÅŸarÄ±yÄ± tÃ¼m destek veren Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve okulumuzun desteÄŸi ile oldu..Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± sevgi ve Ã¶zveri ile bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÃ§in minnettarÄ±m.TÃ¼m karne alan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± kocaman kucaklÄ±yorum...

BEREN GÃ–KYILDIZ

KÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu Beren GÃ¶kyÄ±ldÄ±zmezuniyet fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

KUTSÄ° - CEYLÄ°N

KÄ±zÄ±m...Ceylin'im...SaÄŸlÄ±k dolu, saygÄ± dolu, sevgi dolu Ã¶mrÃ¼n olsun...Yolun aÃ§Ä±k olsun...

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ESRA EROL - Ä°DRÄ°S ALÄ° - Ã–MER

6. SÄ±nÄ±f bitti... 2. SÄ±nÄ±f da bitti...