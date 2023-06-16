×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Anne öÄŸrenmek istiyorum' dedi ve baÅŸardÄ±...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Karne HeyecanÄ±#IÅŸÄ±n Karaca#Beren GökyÄ±ldÄ±z
Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 15:30

YaklaÅŸÄ±k 19 milyon Ã¶ÄŸrenci bugÃ¼n karne aldÄ± ve yaz tatili resmen baÅŸladÄ±. Karne heyecanÄ± yaÅŸayanlar arasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ isimler de var. Ä°ÅŸte bugÃ¼nÃ¼n paylaÅŸÄ±mlarÄ±...

Haberin DevamÄ±

IÅžIN KARACA - SASHA MÄ°A

Bu bir baÅŸarÄ± hikayesi..
Asla taktir peÅŸinde konuÅŸan bir ebeveyn olmadÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ±n iyi olduÄŸu dallarda daha da iyi olmasÄ± iÃ§in destek verdim, hep de vereceÄŸim.Mia'ya 3 yÄ±l disleksi tanÄ±sÄ± kondu (Ã¶ÄŸrenme ÅŸekli baÅŸka olan bir Ã§oÃ§uÄŸum var) zekasÄ± Ã¼stÃ¼n ama normal Ã¶ÄŸretim ÅŸekli ile Ã¶ÄŸrenemiyor.
RaporlandÄ±rmak istemedik baÅŸlarda, mÃ¼cadele etmeyi denedi. Sonra bir gÃ¼n, 'anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum ama almÄ±yor kafam' dedi. Uzun uzun toplantÄ±lar yaptÄ±k. Sonunda raporu almaya karar verdikâ€¦
Miaâ€™nÄ±n Ã¶ÄŸrenme ÅŸeklini deÄŸiÅŸtirince bu sene sonuÃ§larÄ± da deÄŸiÅŸti..

Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...


'Ay bu Ã§ocuk okumuyor' deyip pes etmedik.
'Bu Ã§ocuk tembel' demedik..
MÃ¼cadele ettik ve bu senenin sonuÃ§u taktir..
GÃ¶zlerim dolu doluâ€¦
Konu ne taktir ne teÅŸekkÃ¼r..
Konu tamamÄ±yle kendi ile yarÄ±ÅŸÄ±... Bu baÅŸarÄ±yÄ± tÃ¼m destek veren Ã¶ÄŸretmenlerimiz ve okulumuzun desteÄŸi ile oldu..
Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± sevgi ve Ã¶zveri ile bÃ¼yÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÃ§in minnettarÄ±m.
TÃ¼m karne alan Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± kocaman kucaklÄ±yorum...

Haberin DevamÄ±

BEREN GÃ–KYILDIZ

KÃ¼Ã§Ã¼k oyuncu Beren GÃ¶kyÄ±ldÄ±zmezuniyet fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...

KUTSÄ° - CEYLÄ°N

KÄ±zÄ±m...Ceylin'im...SaÄŸlÄ±k dolu, saygÄ± dolu, sevgi dolu Ã¶mrÃ¼n olsun...Yolun aÃ§Ä±k olsun...

Â

Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...

ESRA EROL - Ä°DRÄ°S ALÄ° - Ã–MER

6. SÄ±nÄ±f bitti... 2. SÄ±nÄ±f da bitti...

Anne Ã¶ÄŸrenmek istiyorum dedi ve baÅŸardÄ±...

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ünlülerin Karne HeyecanÄ±#IÅŸÄ±n Karaca#Beren GökyÄ±ldÄ±z

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek Ã§ocuÄŸun eÄŸitim hayatÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor â€˜Sadece zekÃ¢ya deÄŸil, ruhsal geliÅŸime dahi katkÄ± saÄŸlÄ±yorâ€™

Emzirmek çocuÄŸun eÄŸitim hayatÄ±nda baÅŸarÄ±yÄ± artÄ±rÄ±yor! â€˜Sadece zekâya deÄŸil, ruhsal geliÅŸime dahi katkÄ± saÄŸlÄ±yorâ€™

#Anne Sütü
MÄ±sÄ±rdaki kaplan kÃ¶pek balÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± korkuttu... Ãœlkemize de gelir mi TÃ¼rkiyede hangi tÃ¼rler bulunuyor

MÄ±sÄ±r'daki kaplan köpek balÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek BalÄ±ÄŸÄ± SaldÄ±rÄ±sÄ±
ZAYIFLAMA Ä°ÄžNELERÄ° DOSYASI | KontrolsÃ¼zce kullanÄ±lÄ±yor, reÃ§etesiz satÄ±lÄ±yor, zayÄ±flamak uÄŸruna riskleri gÃ¶z ardÄ± ediliyor

ZAYIFLAMA Ä°ÄžNELERÄ° DOSYASI | Kontrolsüzce kullanÄ±lÄ±yor, reçetesiz satÄ±lÄ±yor, zayÄ±flamak uÄŸruna riskleri göz ardÄ± ediliyor

#SaÄŸlÄ±k