Ünlü çift çocuklarıyla alışverişte... 'Kardeşler arasında sorun yok'

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Kaya, “Kardeşlerin arası nasıl, anlaşmazlık oluyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Normalde kardeşler arasında ufak tefek anlaşmazlıklar olur ama biz henüz yaşamadık. Hep iyi olmalarını isteriz.”

Müjdeyi verdi

Tolga Sarıtaş yaklaşık 4 yıldır ilişki yaşadığı modacı Zeynep Mayruk’la önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Oyuncu, “Bir arkadaşımızın bebeği oldu, ziyaretine gideceğiz” dedi. Sarıtaş, yeni projeler için acelesi olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Evlilik ne zaman?” sorusu üzerine de müjdeyi verdi: “Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Evlilikle ilgili çalışmalarımız var, yakın zamanda duyacaksınız.” (Behlül AYDIN)

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Çocuk yapmaya ve evliliğe karşıyım

Bilge Öztürk önceki gün Nişantaşı City’s’te görüntülendi. Ünlü isim, sevgilisi Daren Gerede’ye şef bıçağı almaya geldiğini söyledi. Öztürk, evlilikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zamana kadar nikâh masasına oturmuştum. Parmağımdaki yüzüğü geçen sene doğum günümde Daren almıştı.” Öztürk, estetikle ilgili de “Hiçbir zaman estetik yaptırmayı düşünmedim. İhtiyacım da yok” açıklamasını yaptı.

Eşimi hiç kıskanmıyorum

Gupse Özay, bebek bezi markası Bebem Natural’in marka yüzü oldu. Özay önceki gün Maçka’daki Madera İstanbul’da yeni reklam filmini tanıttı. Oyuncu, sosyal medyanın anneler üzerinde ‘mükemmel anne’ olma baskısı yarattığını söyledi: “Doğruları şeffaf bir şekilde anlatırsanız, yorgun ve üzgün anneler kendilerini iyi hissedecek. Sosyal medyada bir gerçeklik dışında her şeyi mükemmel gösterme gibi bir kaygımız var.” Oyuncu, eşi Barış Arduç’un öpüşme sahneleri beğendiğini açıklayan Bülent Ersoy ile telefonda arkadaş olduklarını anlattı: “Uzaktan arkadaş olduk. Eşimi hiç kıskanmıyorum. Ne güzel var ki kaslarını gösteriyor. Benim öyle bir şeyim yok. Çocukluğumda spor yapmadım.” (Deniz BOY)

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Ben yönetilmem yönetirim

Hadise sırtında Latince “Ben yönetilmem, yönetirim” (Non ducor duco) yazan dövmeyi sergilediği bu kareyi Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafın üstüne aynı sözün İngilizcesini de yazan ünlü popçu, paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Buğra 3 çocuk istiyor

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Eda Ece, marka yüzü olduğu Yves Rocher’nin Momo Bebeköy’deki davetinde annelik heyecanını anlattı: “İlkbaharda doğuracağım. Onunla tanışmak için aşırı heyecanlıyım.” Oyuncu, bebeğinin adını ‘Ayşe’ koyacağı haberlerine de yanıt verdi: “İsmi henüz belli değil. Buğra üç çocuk istiyor ama daha birinin ismine karar veremedik.” (Sayit DURMAZ)

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Ceylan’ın minnoşu

Ceylan, katıldığı fuarda beğendiği tekneye binip poz verdi. Tekneyi almayı düşünen ünlü şarkıcı, fotoğrafını sosyal medyada “Bu küçük minnoşu yaza Bodrum’a götürüyorum” notuyla paylaştı.