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Alya yeni sevgilisi ile Bodrum'da

Güncelleme Tarihi:

#Alya#Kaan Yıldırım#Hande Subaşı
Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 16:58

“Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı ‘Laz Kızı’ rolüyle yıldızı parlayan Alya, Bodrum’da tatil yapıyor.

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Şarkıcı, önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajda görüntülendi. Yanında da yeni sevgilisi vardı. İskelede sevgilisinin dizlerine yatan Alya’nın romantik anları objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlüler tatile son sürat devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

BODRUM'DA JET-SKİ KEYFİ

 Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, çocukları Efehan ve Alina’yla Bodrum’da tatil yapıyor.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Çift, önceki gün çocuklarıyla birlikte jet-ski’ye binerek denize açıldı. İki ünlü oyuncu, o keyifli anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

ALTIN SAATLER

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Dönence”de rol alan Didem İnselel, İzmir-Foça’daki setten arta kalan zamanında dinleniyor.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Oyuncunun “Altın saatler” notuyla paylaştığı fotoğraflarındaki keyifli halleri dikkat çekti.

MİLAN İLE POZLAR

Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğlu Milan ile tatil adresi olarak Sapanca’yı seçti.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Zenginer, oğlu Milan’la eğlenceli anlarının fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı. Oyuncunun “Milan’ın anları” notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

YUNANİSTAN TATİLİ

Hande Subaşı, Yunanistan tatilinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Subaşı, deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, birçok yorum alan fotoğrafına şu notu yazdı: “Güzel zamanlar, güzel enerjiler.”

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ŞAHİKA KULAKLARINI ÇINLATTIM

Sertab Erener, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Erener önceki gün dalış yaptığı anların videosunu sosyal medyada yayınladı.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Sanatçı, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen’e gönderme yaparak “Şahika kulaklarını çınlattım” notunu yazdı. Ercümen de “Geliyorum” diyerek karşılık verdi.

ANILARIMIZI ÇOĞALTIYORUZ

Mert Öcal ile Sude Burcu, “Survivor” yarışmasında tanışıp sevgili olduktan sonra nişanlanmıştı.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, tatil için Bozcaada’yı tercih etti. Öcal, fotoğraflarını “Anılarımızı çoğaltıyoruz” notuyla beğeniye sundu.

ORMANDA SPOR

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Kaan Yıldırım, ormanda spor yaptığı anları Instagram sayfasında paylaştı.

Alya yeni sevgilisi ile Bodrumda

Yakışıklı oyuncu, tişörtünü çıkararak kaslarını sergiledi. Instagram’da1 milyon takipçisi olan Kaan Yıldırım’ın fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

 

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#Alya#Kaan Yıldırım#Hande Subaşı

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