Alya yeni sevgilisi ile Bodrum'da

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Şarkıcı, önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajda görüntülendi. Yanında da yeni sevgilisi vardı. İskelede sevgilisinin dizlerine yatan Alya’nın romantik anları objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlüler tatile son sürat devam ediyor. İşte objektiflere yansıyanlar...

BODRUM'DA JET-SKİ KEYFİ

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, çocukları Efehan ve Alina’yla Bodrum’da tatil yapıyor.

Çift, önceki gün çocuklarıyla birlikte jet-ski’ye binerek denize açıldı. İki ünlü oyuncu, o keyifli anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı.

ALTIN SAATLER

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Dönence”de rol alan Didem İnselel, İzmir-Foça’daki setten arta kalan zamanında dinleniyor.

Oyuncunun “Altın saatler” notuyla paylaştığı fotoğraflarındaki keyifli halleri dikkat çekti.

MİLAN İLE POZLAR

Fulya Zenginer, eşi Küntay Tarık Evren ve oğlu Milan ile tatil adresi olarak Sapanca’yı seçti.

Zenginer, oğlu Milan’la eğlenceli anlarının fotoğraflarını takipçileriyle de paylaştı. Oyuncunun “Milan’ın anları” notuyla yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

YUNANİSTAN TATİLİ

Hande Subaşı, Yunanistan tatilinden anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Subaşı, deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, birçok yorum alan fotoğrafına şu notu yazdı: “Güzel zamanlar, güzel enerjiler.”

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ŞAHİKA KULAKLARINI ÇINLATTIM

Sertab Erener, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Erener önceki gün dalış yaptığı anların videosunu sosyal medyada yayınladı.

Sanatçı, dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen’e gönderme yaparak “Şahika kulaklarını çınlattım” notunu yazdı. Ercümen de “Geliyorum” diyerek karşılık verdi.

ANILARIMIZI ÇOĞALTIYORUZ

Mert Öcal ile Sude Burcu, “Survivor” yarışmasında tanışıp sevgili olduktan sonra nişanlanmıştı.

Aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, tatil için Bozcaada’yı tercih etti. Öcal, fotoğraflarını “Anılarımızı çoğaltıyoruz” notuyla beğeniye sundu.

ORMANDA SPOR

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Kaan Yıldırım, ormanda spor yaptığı anları Instagram sayfasında paylaştı.

Yakışıklı oyuncu, tişörtünü çıkararak kaslarını sergiledi. Instagram’da1 milyon takipçisi olan Kaan Yıldırım’ın fotoğrafına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.