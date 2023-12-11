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'Aleyna'nın sonu Britney gibi olmasın'

Güncelleme Tarihi:

#Aleyna Tilki#Can Bonomo#Hadise
Aleynanın sonu Britney gibi olmasın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 10:30

Sahnelere çıkışının engellendiğini iddia eden Aleyna Tilki’ye Can Bonomo’dan destek mesajı geldi. Bonomo, Britney Spears’ın “The Woman in Me” kitabına atıfta bulunarak “Aleyna’nın bu farkındalığını ve cesaretini tebrik ediyorum” dedi.

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Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında sahnelere çıkışının engellendiğini ve konserlerinin iptal edildiğini iddia etmişti.

Sektördeki popüler sanatçıların ve güçlü isimlerin kendisine engel olduğunu açıklayan Tilki, sesi titreyerek çektiği videoda sert sözler söyleyip, küfür etmesiyle gündem olmuştu.

Aleynanın sonu Britney gibi olmasın



Can Bonomo da Tilki’ye sosyal medyada destek mesajı yayınladı. Bonomo, Britney Spears’ın hayatını anlattığı “The Woman in Me” kitabına atıfta bulundu:

“Britney, hayatının benzer sebepler yüzünden nasıl cehenneme döndüğünü kaleme almış. Olan biteni idrak ettiğinde geç kaldığından bahsediyor. Aleyna’nın bu farkındalığını ve cesaretini tebrik ediyorum.”

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Aleynanın sonu Britney gibi olmasın

Uçağa ihtiyacım yok

Aleyna Tilki’nin sözlerinin hedefinde kendisi olduğunu belirten menajer Haluk Şentürk, şarkıcının lüks talepleri nedeniyle Avrupa turnesinden çıkarıldığını açıklamıştı.

Tilki, Şentürk’ün iddialarına yanıt verdi: "Yurt dışı uçak bileti masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben de uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, trenle de konserime gider gelirim’ dedim. Çok kırıldım."

Aleynanın sonu Britney gibi olmasın


Evladımla gurur duyuyorum

Havva Öztel de bir video yayınlayarak sektördeki isimlere isyan eden kızı Aleyna Tilki’ye destek verdi. Öztel “Aleyna 14 yaşından beri sözlü taciz ve küfre maruz kalırken herkesin edebi neredeydi? Yaşadığı zorluklar nedeniyle küfür eden evladımla gurur duyuyorum” dedi.

 

 

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#Aleyna Tilki#Can Bonomo#Hadise

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