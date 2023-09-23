Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel: Kızlarımdan özür diliyorum

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Henüz 14 yaşındayken ünlenen Aleyna Tilki, küçük yaştaki çocuklarını internet fenomeni haline getiren anne-babalara sitem etmişti. Kızına ve kendisine yönelik olumsuz yorumlara sessiz kalamayan Havva Öztel, şu açıklamayı yaptı:

“Kızım 16 yaşında birçok başarıya imza atarken, sizlerin sözlü tacizlerine maruz kaldık. İnsanların bu kadar kötü olabileceğini öngöremediğim için, kızlarımdan özür diliyorum. Kızımın bu tür olumsuzluklarla karşılaşmasını istemezdim. Aleyna’nın haklı bir serzenişi var.”