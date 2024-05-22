Ajda Pekkan konsere dev ekiple hazırlanıyor

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Ajda Pekkan, 12 Haziran’da Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştireceği konserle ilgili hazırlıkları yakından takip ediyor. Süperstar önceki gün sahne arkasında çalışacak yaklaşık 150 kişilik ekiple bir araya geldi.

Pekkan, menajeri Sedef Aygün, orkestra şefi Mustafa Haybat ve uzun yıllardır birlikte çalıştığı kalabalık ekibiyle birlikte Beşiktaş Stadyumu’nda sahne kurulumu çalışmalarına baktı.

Süperstar, teknikten sahneye, ses ve ışık tasarımından karşılama ekibine kadar görev yapacak tüm ekipten bilgi aldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda Pekkan, sahnenin en ince ayrıntılarıyla yakından ilgilendi.

Sanatçı, provalarını da stadyumda gerçekleştireceğini söyledi. Ajda Pekkan’ı çalışmaları sırasında kardeşi Semiramis Pekkan ve aile dostu İsmail Akkaya da yalnız bırakmadı.

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Ajda Pekkan için Beşiktaş Stadyumu ’nda 800 m2’lik, 500-600 bin dolar maliyetinde dev bir sahne kuruluyor. Konserde her bir şarkı için özel LED ışıkları eşliğinde görsel şova imza atılacak. Stadyumda uzakta olan dinleyiciler ise dev ekranlardan sanatçıyı izleyebilecek.Ajda Pekkan’a konser sırasında Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Korosu, Dolapdere Bing Gang gibi birbirinden ünlü isimler eşlik edecek.Pekkan, “Konsere eşlik edecek bütün sanatçı arkadaşlarım onur duyduklarını söyledi. Ben de onlarla aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Dev bir orkestrayla sahne alacak olan Ajda Pekkan, efsane şarkılarını 40 bin kişiyle beraber seslendirecek. Ajda Pekkan ve sanatçı dostlarının muhteşem bir görsel şova da imza atacağı konserin biletleri tükenmek üzere. Biletler Bubilet, Biletinial, Iticket, Passo ve Biletix’te.

Devrim yapmayı düşünüyorum

Ajda Pekkan, “Aramızda Kalmasın” programında bir buçuk ayda sıkı bir diyete girerek 3 kilo verdiğini ve konserde Burcu Sedef imzalı 4 farklı kostüm giyeceğini söyledi. Sanatçı, kardeşi Semiramis Pekkan’ın belli bir yaştan sonra mini etek giyilmemesiyle ilgili sözleri hakkında da şunu dedi: “Yine devrim yapmayı düşünüyorum. Sahnede marka değerime göre giyinmem gerek. Kendi başına kaldığın zaman istersen bir şalvar tişört ile gez. Ki ben öyle yapıyorum.”