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Ajda Pekkan ilk kez stadyum konserinde

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#Ajda Pekkan#Sıla#Hande Yener
Ajda Pekkan ilk kez stadyum konserinde
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:57

Ajda Pekkan, kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek. Pekkan, 12 Haziran’da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda birçok sanatçı arkadaşıyla aynı sahneyi paylaşacak.

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Ajda Pekkan, sanat hayatındaki bu önemli konser için şunları söyledi:

“İlk defa bir stadyum konseri vereceğim. Yıllar sonra böyle büyük bir yerde performans sergilemek heyecan verici. Hayal ettiğimiz şeyleri gerçeğe dönüştürmek için çaba harcıyoruz. Maraton gibi koşturuyoruz. Çok da heyecanlıyım.”

Ajda Pekkan ilk kez stadyum konserinde

Süperstar, kendisine eşlik edecek sanatçıları şöyle sıraladı: “Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang.”

Kendisiyle yarış halinde olduğunu dile getiren Ajda Pekkan, hayatının film olacağını da belirtti. Ajda Pekkan, “Film ve müzikal projelerimiz var. Film ya belgesel ya da biyografi olacak” dedi.

 

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#Ajda Pekkan#Sıla#Hande Yener

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