Yeni yılı aileleriyle kutladılar

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Bensu Soral eşi Hakan Baş’la evde baş başa romantik bir kutlama yaptı.

Esra Erol, eşi Ali Özbir ve oğullarıyla çekilen karesini “Gelsin bakalım yeni yıl. İyiliklerle gelsin, sağlıkla gelsin, tüm sevdiklerimizle birlikte olmayı nasip etsin” notuyla paylaştı.

Emir Ersoy, oyuncu eşi Gökçe Bahadır’la romantik pozlarını kalp emojisiyle sosyal medyasında paylaştı.

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Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile yeni yıl pozunun altına “Seviyorum merkez” notunu düştü.

İpek Acar, 14 Aralık’ta dünyaya gelen oğlu Ömer’le çekilen karesiyle yeni yılı kutladı: “2023 bize muhteşem bir hediye nasip etti. Umarım 2024 merhamet, empati, sağlık güzellik getirsin tüm dünyaya.”

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve çocuklarıyla birlikte yeni yılı İtalya’nın Milano şehrinde kutladı.

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğullarıyla mutluluk pozu verdi.

Dilek Serbest kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gökçe Özyol’la romantik pozunu “2023’ün son çeyreği seni bulmak, bizi bulmak” notuyla yayınladı.

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Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğullarıyla verdiği pozu “Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyoruz” notuyla paylaştı.

Doğuş, eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve oğulları Arda ve Arın’la aynı örnek yılbaşı kazağı giyerek poz verdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarıyla yeni yılı kutladı: “Altan ailesi hepinize güzel seneler diler. 2024 beklemediğimiz kadar milletimize ve bizlere güzelliklerle gelsin. Herkese mutlu seneler.”

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Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızlarıyla yılbaşı pozu verdi: “Harika bir yıl olsun 2024.”

Ahmet Kural, hamile eşi Çağla Gizem Kural ve kedileriyle verdiği pozu “İyi seneler” notuyla yükledi.

Demir Demirkan, eşi Seda İnce ve oğlu Atlas’la çektiği pozla yeni yılı kutladı: “Canım dostlarım, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim hepinize. Sizleri çok seviyorum”

Ediz Hun, Instagram’da takipçilerinin yeni yılını eşi Berna Hun’la el ele verdikleri pozla kutladı.

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Levent Yüksel, eşi Özlem Yüksel’le mutluluk pozunu “Hediye gibi insanlarla kesişsin yolunuz” notuyla paylaştı.

Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ve torunuyla yılbaşı pozu verdi.

Geçen ay evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 yılına tekne pozlarıyla veda etti.

Hadise ailesiyle kutladığı yılbaşı gecesinden renkli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncu çift Deniz Işın ve Erdem Şanlı, yeni yıla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te girdi. İkili romantik karelerini Instagram’da paylaştı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Songül Öden yeni yıl pozunun altına şu notu düştü: “En büyük dileğim kızımın sağlıkla gelmesi ve çok içten diliyorum ki ‘Yurtta sulh cihanda sulh’”

Mithat Can Özer arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı “Paha biçilemez bir buluşma! Mutlu yıllar!” notuyla paylaştı.

Yönetmen Yüksel Aksu oyuncu sevgilisi Deniz Barut’la yılbaşı gecesi çekilen karelerini kalp emojisi koyarak Instagram’ına yükledi.