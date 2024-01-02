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Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Yıl#Yılbaşı#2024
Yeni yılı aileleriyle kutladılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 08:34

Sanat dünyasının ünlü isimleri yeni yılı aileleriyle kutladı. Ünlü isimler yılbaşı günü çekilen mutluluk pozlarını Instagram hesaplarında takipçileriyle de paylaştı.

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Bensu Soral eşi Hakan Baş’la evde baş başa romantik bir kutlama yaptı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Esra Erol, eşi Ali Özbir ve oğullarıyla çekilen karesini “Gelsin bakalım yeni yıl. İyiliklerle gelsin, sağlıkla gelsin, tüm sevdiklerimizle birlikte olmayı nasip etsin” notuyla paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Emir Ersoy, oyuncu eşi Gökçe Bahadır’la romantik pozlarını kalp emojisiyle sosyal medyasında paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar


Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile yeni yıl pozunun altına “Seviyorum merkez” notunu düştü.

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Yeni yılı aileleriyle kutladılar

İpek Acar, 14 Aralık’ta dünyaya gelen oğlu Ömer’le çekilen karesiyle yeni yılı kutladı: “2023 bize muhteşem bir hediye nasip etti. Umarım 2024 merhamet, empati, sağlık güzellik getirsin tüm dünyaya.”

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve çocuklarıyla birlikte yeni yılı İtalya’nın Milano şehrinde kutladı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Pelin Karahan eşi Bedri Güntay ve oğullarıyla mutluluk pozu verdi.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Dilek Serbest kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gökçe Özyol’la romantik pozunu “2023’ün son çeyreği seni bulmak, bizi bulmak” notuyla yayınladı.

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Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Burcu Kara, eşi Fırat Parlak ve oğullarıyla verdiği pozu “Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu bir yıl diliyoruz” notuyla paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Doğuş, eşi Hoşkedem Hidayetkızı ve oğulları Arda ve Arın’la aynı örnek yılbaşı kazağı giyerek poz verdi.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Pelin Akil ve Anıl Altan ikiz kızlarıyla yeni yılı kutladı: “Altan ailesi hepinize güzel seneler diler. 2024 beklemediğimiz kadar milletimize ve bizlere güzelliklerle gelsin. Herkese mutlu seneler.”

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

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Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve ikiz kızlarıyla yılbaşı pozu verdi: “Harika bir yıl olsun 2024.”

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Ahmet Kural, hamile eşi Çağla Gizem Kural ve kedileriyle verdiği pozu “İyi seneler” notuyla yükledi.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Demir Demirkan, eşi Seda İnce ve oğlu Atlas’la çektiği pozla yeni yılı kutladı: “Canım dostlarım, sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl dilerim hepinize. Sizleri çok seviyorum”

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Ediz Hun, Instagram’da takipçilerinin yeni yılını eşi Berna Hun’la el ele verdikleri pozla kutladı.

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Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Levent Yüksel, eşi Özlem Yüksel’le mutluluk pozunu “Hediye gibi insanlarla kesişsin yolunuz” notuyla paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu ve torunuyla yılbaşı pozu verdi.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Geçen ay evlenen Alina Boz ve Umut Evirgen, 2023 yılına tekne pozlarıyla veda etti.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Hadise ailesiyle kutladığı yılbaşı gecesinden renkli kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

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Oyuncu çift Deniz Işın ve Erdem Şanlı, yeni yıla Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te girdi. İkili romantik karelerini Instagram’da paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Kızını kucağına almak için gün sayan Songül Öden yeni yıl pozunun altına şu notu düştü: “En büyük dileğim kızımın sağlıkla gelmesi ve çok içten diliyorum ki ‘Yurtta sulh cihanda sulh’”

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Mithat Can Özer arkadaşlarıyla yaptığı kutlamayı “Paha biçilemez bir buluşma! Mutlu yıllar!” notuyla paylaştı.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

Yönetmen Yüksel Aksu oyuncu sevgilisi Deniz Barut’la yılbaşı gecesi çekilen karelerini kalp emojisi koyarak Instagram’ına yükledi.

Yeni yılı aileleriyle kutladılar

 

 

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#Yeni Yıl#Yılbaşı#2024

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