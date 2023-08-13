Aile Çıkmazı oyuncularından özel açıklamalar: Bizim aramızda ego savaşı olmaz

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◊ “Aile Çıkmazı” filminin dörtlüsü nasıl bir araya geldi?

Muharrem Türkseven: Yapımcı ilk beni aradı. “Muharrem, bir komedi filmi çekeceğiz. Kimler olsun” dedi. Dedim ki “Bihter Dinçel, Ferit Aktuğ ve Ruhi Sarı olmazsa olmaz.” İşin şakası bir yana, Özgür Akçay yönetmen arayışındaydı. Ben de Emre Bahadır Çırakoğlu’nu önermiştim. Genç jenerasyondan, başarılı bir yönetmen. Onları tanıştırdım ve anlaştılar. Sonra ilmek ilmek örüldü süreç.

◊ Önceden tanışıyor muydunuz?

Ruhi Sarı: Muharrem ile bu sette tanıştık ama Ferit ve Bihter çok eski arkadaşım.

Bihter Dinçel: Bizim Ruhi ile çocuklarımız 8 yıldır aynı sınıftalar.

Ruhi Sarı: Veli de olduk birlikte.

Ferit Aktuğ: Çabuk kaynaştık. Muharrem ve Bihter ile burada tanıştım ama eski arkadaşlarım gibi oldular.

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Ruhi Sarı: Oyuncuların tamamında var olan bir şey bu aslında, tanışmasak da karşılaştığımızda arkadaşmışız gibi yaklaşıyoruz birbirimize.

◊ Aslında her zaman böyle olmayabiliyor. Ego durumları devreye girerse mesela...

Muharrem Türkseven: Bizim ekibimizde herkes o kadar tevazu sahibi ki. Oyuncular bazen burunlarından kıl aldırmayabiliyor. Bizim ekibimizde hiç öyle biri yok. Herkes çok mütevazı. Dolayısıyla ilk gün “Hadi bir kahve içelim” deyip özel hikayelerimizi anlatabiliyoruz. Bu kolay oluşmuyor ama oluşunca her şey çok keyifli gidiyor.

◊ Canlandırdığınız karakterlerin belli başlı özellikleri neler?

Bihter Dinçel: Perihan karakteri, Muharrem’in canlandırdığı Fedai’nin ablası, Ferit’in rolü olan Şevket’in de karısı. Arkeolog akademisyen bir kadın.

Muharrem Türkseven: Fedai filmin zıpırı, asalak yaşayanı. Cesur görünen ama gölgesinden korkan bir adam. Yaşamaktan keyif aldığı, tutunduğu dalları var. Eniştesiyle filan da arası çok iyi. Ablasına çok bağlı olduğu için eniştesinin ablasını sahiplenmesi ona çok iyi geliyor.

Ferit Aktuğ: Seviyoruz Fedai’yi. Ailemde olmasını istemeyeceğim bir karakter. Ama bizim ailede de var ona benzer biri.

Muharrem Türkseven: Hem yaka silkersin hem de yanında hep olsun istersin öyle bir karakter. Aslında Fedai’den çok var toplumda.

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Ferit Aktuğ: Şevket karakteri çok düz, bildiğimiz Türk erkeği. Başta eşine çok ilgili, âşık ama yıllar geçtikçe o ilgisi azalmış ve bunun farkında değil. Karısının ona çeşitli sinyaller vermesine rağmen yıllar içinde bunu göz ardı etmiş ve artık ilişkileri kötü bir noktaya gelmiş. Onu toparlamaya çalışıyor. İyi bir adam. Âşık olduğu kadına tekrar hislerini anlatmaya çalışıyor.

◊ Siz de klasik Türk erkeği misiniz?

Ferit Aktuğ: Klasik taraflarım vardır.

◊ Ruhi Bey, sizin rolünüz nasıl?

Ruhi Sarı: Bir çıkmazı daha çıkmaz hale getirmek isteyen, ailenin başına çorap ören Mısırlı bir adamı oynuyorum. Başka tüyo veremem ama şimdiye kadar canlandırmadığım bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Böyle güzel insanlarla oynamak son derece de keyifli oldu.

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Muharrem Türkseven: Sette “ben ön plana çıkayım” fikrinden ziyade birbirimize bir şeyler katabilmenin peşindeyiz.

◊ Ego savaşı yok aranızda...

Muharrem Türkseven: Benim Ferit abi ile bir sahnem varsa, “ondan nasıl rol çalarım” diye düşünmüyorum. Bunu zaten hiçbirimiz düşünmüyoruz. “Bu sahnede ne yaparız da bu karakteri bir basamak yukarı taşırız” diye düşünerek ilerliyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Açık aramak ve bulmak kolaydır. Ama burada açığı elbirliğiyle kapatan bir ekip var. Bu çok samimi geliyor bana.

Ruhi Sarı: Takım olabilmek, birlikte hareket edebilmek her alanda önemli. Bu o grubu yukarı çıkartır. Bir kişinin öne çıktığı iyi film yoktur hiçbir zaman. Takım halinde iyi bir iş yaparsın. Kötü bir filmin iyi oyuncusu olmaz.

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KİLYOS’TA MISIR YARATTIK

◊ Hikaye Mısır’da geçiyor ama çekimler Mısır’da olmadı değil mi?

Bihter Dinçel: Kısa bir süre Mısır’da geçiyor. Onu da havalar çok sıcak olduğu için orada çekemedik yoksa gidecektik! (Gülüyor)

Ferit Aktuğ: “Burası böyleyse orası kim bilir nasıldır” dedik!

Bihter Dinçel: Ferit de Muharrem de hiç sevmez sıcakları, hemen iptal edilsin dedik.

Kilyos’ta şahane bir alanda Mısır yarattık.

Ruhi Sarı: Ben Mısır’da bekliyordum, baktım ki gelmiyorlar ben gittim! (Gülüyor)

Muharrem Türkseven: Espri yapıyoruz ama gerçekten Mısır’a gidilecekti aslında. Takvimler birbirine uymadı, denk getiremedik. Ama devam filmi Mısır’da çekilecek.

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◊ Devam filmi de mi olacak?

Muharrem Türkseven: Evet, şu an senaryosu yazılmaya başlamış.

◊ Filmin vizyona girmesi ne zaman planlanıyor?

Bihter Dinçel: 2024’ün ocak veya şubat ayı planlanıyor.

◊ Sizin kendi ailelerinizde filmde olduğu gibi sizi zor duruma sokan, komik ve sivri bir karakter var mı?

Muharrem Türkseven: Ben varım.

Ferit Aktuğ: Kendi ailende de sen mi varsın? Benim kuzenim mesela bizdeki Fedai’ye benzer bir karakter. Karakola düşer, iki gün ortada yoktur. Sonra döner, bir bakarız dayak yemiş... Öyle durumlarda ya beni ya da abimi arar. Başı hep derttedir ama yanında da çok eğlenirsin.

Muharrem Türkseven: Fedai nerede diyoruz ya, Fedai her yerde!

Ruhi Sarı: Muhtemelen ben de bizim ailenin problemli çocuğuydum ama en eğlencelisi de benimdir.

Bihter Dinçel: En zıpır bizde de benim herhalde. Ablamın gitmesi gereken baloya evden kaçıp ben gitmiştim mesela 8 yaşında. Bir de tuhaf makyajlar yapıp komşuları korkuturdum.

Muharrem Türkseven: Çanakkale Küçükkuyuluyum ben. Arkadaşımla iskelede balık tutuyorduk. “Beni buradan atabilirsin” dedim. “Yüzme biliyor musun” diye sordu. Tabii ki bilmiyordum. Beni attı ve öyle yüzmeyi öğrendim.

Ruhi Sarı: Yüzde 50 şansı varmış. Yüzdü, bugün Fedai oldu.

Ferit Aktuğ: Tabii, Vedai olurdu o zaman!

◊ Daha çok komedi işlerini mi tercih ediyorsunuz?

Ferit Aktuğ: Ben kendi adıma öyle tercih ediyorum. Vurdulu kırdılı işlerde yer almayı sevmiyorum.

Ruhi Sarı: Benim için öyle bir kıstas yok. Kendimi ait hissettiğim her işin içinde olmak istiyorum.

Bihter Dinçel: Ben de ayırt etmem ve heyecan duyduğum her işte yer almak isterim. Ama Ferit’e de katılıyorum. Şiddet içerikli bir yere gidiyorsa mevzu, istediğim kadar seveyim öyle işin içinde yer almak istemem. Komedi oynamak çok keyifli tabii. Dramda da evinize 6 saat ağlayarak, gözleriniz kıpkırmızı dönüyorsunuz. Komedide ise gülmekten karnınız ağrıyarak... Başka birilerini de güldürüyor olmak ayrı bir şifalanma alanı.



Muharrem Türkseven: Ben de hikayeyi, karakteri sevdiğim sürece ayırt etmem komedi veya dram diye. O rolü layıkıyla yerine getirmeyi hedeflerim.

SICAK BİR AİLE FİLMİ

■ Seyirciler bu filmi neden izlesin?

Ruhi Sarı: Neden izlemesin! (Gülüyor)

Ferit Aktuğ: Sıcak bir aile filmi. Çok sıcaktı gerçekten!

Bihter Dinçel: Kışın izleyecekleri için ısınacaklar.

Ferit Aktuğ: Kışın, sıcakları özleyecekler.

Ruhi Sarı: Tebessüme ihtiyaç duyduğumuz günlerde iyi gelecek, keyifle izlenecek bir iş. Sinema iyidir, sinemaya gitsinler.