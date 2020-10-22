Adil Yıldırım kimdir?
Adil Yıldırım, yazma serüvenine hikayeler yazarak başlamıştır. Adil Yıldırım eğitim hayatının ardından Birleşmiş Milletler bünyesinde Roma Ofisi’nde çalıştı. Ardından İtalya’da Roma ve Torino merkezli çeşitli özel şirketlerde iş hayatını sürdürdü. Peki, Adil Yıldırım kimdir?
Yazar Adil Yıldırım, 6 Ocak 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur.
Milano Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Pazarlama Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamlayarak Birleşmiş Milletler Roma Ofisi'nde ve ardından İtalya'da Roma ve Torino merkezli çeşitli özel şirketlerde çalışma hayatını sürdürmüştür. Adil Yıldırım, yazma serüvenine hikayeler yazarak başlamıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle