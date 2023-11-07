78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendi

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“Kimsenin haberi olmadı. Yıllar sonra ilk defa birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi de hoşuma gitti. Açık açık kendisine söyledim, o da çok şaşırdı. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda ‘biz seninle evlensek’ dedi. Ben de olur dedim.” İlk evliliğini Günay Tuncel ile yapan Zerrin Sümer’in bir oğlu var.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

DOĞUM İÇİN GÜN SAYIYOR

Songül Öden, Beymen’in Çırağan Palace Kempinski İstanbul’daki 50’nci yıl davetine eşi Arman Bıçakçı’yla katıldı.

7 aylık hamile olan ünlü oyuncu, geceden fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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ROMA BULUŞMASI

Oyuncu Ahsen Eroğlu, sevgilisi Kemal Ertuğ’la birlikte İtalya’ya gitti.

Çift, Roma’da Ferzan Özpetek’le görüştü. Eroğlu, ünlü yönetmenle çektirdikleri bu kareyi Instagram sayfasında “Roma’da bir gece” notuyla yayınladı.

EŞİME 'BENİ SAL' DİYORUM

2010 yılında İsrail’in baskın yaptığı yardım gemisi Mavi Marmara’da bulunan Sinan Albayrak, Filistin’e tekrar yardım götürmek istediğini açıkladı.

Önceki gün rol aldığı dizinin setinde görüntülenen oyuncu, “Yine giderdim. Eşimle onu konuşuyoruz. ‘Beni sal’ diyorum, sonra kendim kilitlenip kalıyorum. Çünkü ailen, çocuğun var, eskisi gibi değilsin” dedi. (Deniz BOY)

SICAK HAVA KEYFİ

Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek’te görüntülendi. Köpekleri ile yürüyüş yapan Bekiroğlu, gazetecilere selam da verdi. Oyuncu, sıcak havanın keyfini çıkardığını söyledi. (Deniz BOY)

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İTALYA TELEVİZYONUNDA

Nazan Kesal, İtalyan Canale 5 televizyonunda yayınlanan Verissimo programına konuk oldu. Kesal, İtalya’da rol aldığı dizilerin ilgiyle izlendiğinden bahsetti. Oyuncu, bu anları şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: “Güzel bir anı oldu. Hayranlara da selam olsun.”

EVDE HAMARATIMDIR

Haktan önceki akşam Luvia Yeşilköy’de konser verdi. Şarkıcı, sahne öncesi soruları yanıtladı. Haktan, “Müziğe küstüğünüz anlar oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayatımda müzikten başka hiçbir mesleğim olmadı. Fakat evde hamaratım. Yoksa otuz senedir evli kalabilir miydim? Evde Haktan Usta diyebilirsiniz.” (Sayit DURMAZ)

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BU SEZON TİYATRO SAHNESİNDEYİM

Melisa Sözen önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Sezen, bu sezon ‘Aile Yalanları’ adlı oyunla tiyatro sahnesinde olacağını söyledi: “Yakında izleyici ile buluşacağız. Hazırlıklar güzel gidiyor, heyecanlıyız. Tiyatroda seyirciden hemen reaksiyonu almak ayrı tatmin yaratıyor. O yüzden çok seviyorum tiyatroyu.”

Oyuncu, bu sezon ekranlarda olmadığını ancak televizyondaki işleri takip ettiğini açıkladı: “Elimden geldiğince dizileri izlemeye çalışıyorum. Genelde her proje arasına zaman koymaya çalışıyorum. Hem yenileniyorum hem de seyirci içinde bir karakteri bırakıp diğerine geçerken oyununun inandırıcılığını etkileyebiliyor. Belirli ara koymaya gayret ediyorum. O yüzden arka arkaya dizi yapmaktan yana değilim.” (Deniz BOY)

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ASKERLİK FOTOPRAFI

Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve Nail Gönenli önceki akşam Arnavutköy’de bir balıkçıda buluştu. Yakın arkadaşlar, yaklaşık 3 saat kaldıkları mekandan birlikte çıktı.

Muhabirlere “Sonra konuşalım” diyen arkadaşlardan Burak Yamantürk ise “Gelin, fotoğraf çektirelim. Askerlik fotoğrafı olsun” diyerek herkesi güldürdü. (Sayit DURMAZ)