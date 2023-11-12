700 bin Euro’dan başlıyor... Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Barcelona’dan ev aldı

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Ezgi Mola dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçen mayısta nikah masasına oturmuştu. Mola bir süre sonra hamile olduğunu açıklamış, erkek bebek müjdesi vermişti.

Çift şu sıralar yeni ev heyecanı yaşıyor. Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; Mutlu çift İspanya’nın meşhur şehri Barcelona’dan ev aldı. Tercihlerini de tarihi 13. yüzyıla dayanan Barcelona’nın El Born bölgesinden yaptı.

700 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR

Orta Çağ mimarisiyle inşa edilmiş sokakları ve hareketli gece yaşamıyla bilinen bu bölgede ev fiyatları 700 bin Euro’dan (21.5 milyon TL) başlayıp milyonlarca Euro’ya kadar çıkıyor.

İspanya en az 500 bin Euro’luk ev satın alan yabancılara oturma izni veriyor. Bu izin Avrupa Birliği ülkelerinde de serbest dolaşım hakkı anlamına geliyor.

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Erkek bebek bekleyen oyuncu geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu markanın lansmanına katılmış ve şu açıklamaları yapmıştı:

'HERKES TAVSİYE VERİYOR'



“Herkes tavsiye veriyor. Bilmediğim bir dünyaya girdim. İnsanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor.”

BEBEĞİNİ REKLAMLARDA OYNATMAYACAK



Bebeğini reklamda oynatmayacağını söyleyen Mola “Onun adına karar vermek istemem, ileride bana ‘Neden böyle yaptın?’ diyebilir” diye konuşmuştu.

Ezgi Mola konuşmasına şöyle devam etmişti:

"Eğleniyoruz birlikte. Odayı hazırlamadık. Zaman içerisinde yapacağım. Psikolojik desteği bu süreçte değil her zaman alıyordum, bu hepimiz için önemli."

Eşinin Kuruçeşme’de işlettiği mekânda konuşan Ezgi Mola hamileliğin ilk günlerinde sürekli uyuduğunu söyledi.