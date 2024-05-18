7 yıl önce hayallerinin peşinden gitti... Şimdi gül fabrikası var!

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Şarkıcı önceki gün ise basın mensuplarıyla bir araya gelerek tarlalarını ve fabrikayı gezdi.

Mardini, “Burada gün sabah 05.00’te başlıyor. Ekiple gül hasadına geliyoruz. Turistlerin gül bahçelerine gelip ziyaret etmeleri hoşuma gidiyor. Kadın çalışanlarımız da çok. Kadın istihdamının yüzde 90 olması ve kendilerini geliştirmesi beni mutlu ediyor” dedi.

Şarkıcı, müzikle ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Müzikten para kazanmam lazım. Kazandığım her şey buraya gidiyor. Artık buradan biz de kazanacağız. Güçlü olalım ki insanlar ekmek yesin.”

Sosyal medya hesabından hikayesini de anlatan ünlü türkücü, 'Her şey bir hayalle başladı benim için. Köyüme, memleketime, ülkeme faydalı olabilmek için 7 yıl önce attığım bu adımla acısıyla tatlısıyla bu günlere geldim. Hasat için geldiğim bu günlerdeki yaşadığım gururu ve mutluluğu anlatamam. Her geçen sene aldığımız verim daha da yukarı çıkarak büyüyor. Daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak ve insanların hayatına dokunmak için verdiğim bu mücadeleye devam edeceğim. Bu güzel güllerin büyük emeklerle işlenip, 100’ü aşkın ürüne dönüştürerek sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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ÜNLÜLERİN YAPTIĞI EK İŞLER!

Ünlüler hayatlarını garanti altına almak için adeta yarışa girdi. Şarkıcısı, oyuncusu, sunucusu, mankeni fark etmiyor; pek çoğu kendine daha kalıcı bir ikinci iş kuruyor. Dizisi yayından kalksa da albümü satmasa da konserleri dolmasa da devam eden bir ikinci iş fikri herkese iyi geliyor.

Ünlü futbolcunun eşi kaptan pilotluğa terfi etti! Hem kariyer yaptı hem de üç çocuk...

Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi.

Üç çocuk annesi Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu. 4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

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Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaptanlar için en yüksek rütbeyi temsil eden dört şerit apoletlerini alan Yağmur Sarıoğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Ünlü oyuncu setlere ara verdi... Mesleğine geri döndü!

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2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Ela Yörüklü, şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, modelliğin yanı sıra oyunculuğa da adım atmıştı.

İlk deneyimini 2018’de TRT 1’de yayımlanan ‘Kalk Gidelim’ dizisinde yaşan güzel oyuncu daha sonra Kanal D'nin sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’da rol aldı.

Aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde okuyan oyuncu mezun olup diplomasını aldı.

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra veteriner olarak görev yapan güzel isim sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri ‘benimkiler’ notuyla paylaştı.

Ela Yörüklü verdiği bir röportajda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Ailece bir yerlere gittiğimizde hep kaybolmanın eşiğinden dönermişim, sebebi de her gördüğüm hayvanın peşine takılıp gidiyor olmammış. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi’ne girdim."

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Survivor’ın yıldızı yarışmayı geride bıraktı... Müdür yardımcısı oldu!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran milli atlet Sema Aydemir müdür yardımcısı oldu.

2017 ve 2018 yılında Survivor ünlüler kadrosunda yer alan milli atlet Sema Aydemir 2022 ve 2024 yılında da Survivor All Star'a katılıp programa renk katmıştı.

Zorlu geçen Survivor'un ardından bir okulda müdür yardımcısı olarak göreve başladığını duyuran milli sporcu paylaşımının altına, 'Bu kadar minnoş bir müdür yardımcısı gördünüz mü hiç? Hayırlısıyla görevime geri döndüm, yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için çok güzel geçsin. Öğrencilerimle tanışacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum' notunu düştü.

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Ünlü oyuncunun yeni mesleği şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Pusat Çakır" karakteriyle akıllara kazınan, sırasıyla "Söz", "Ramo", "Mavera", "Kahraman Babam" yapımlarında rol alan Sevindik, Kocaeli Şehir Hastanesi'nin kantininde satış yaparken görüntülendi. O anları kayda alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.





Sevindik'in kantindeki görüntüleri sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, Yoga Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası’na kavuştu.

Bir dönem oyunculuk yapan Irmak Ünal setlere ara vermiş ve kendini spora adamıştı. Yoğun uğraşlar sonucu Ünal, eğitmenlik sertifikasını aldı.

Hocası Esra Cinsar Arslan’la Instagram’dan bir fotoğrafını yayınlayan Ünal, “Ne mutlu bana ki böylesine ışık saçan bir ruhla yollarım kesişti. Bu güzel kadının ellerinden 200 saatlik eğitim sertifikamı aldım. Yolum açık olsun” notunu düştü.

ŞİMDİ DE SERAMİĞE EL ATTI

Hepsi grubu üyesi Eren Bakıcı, yoga eğitmenliğinden sonra şimdi de seramiğe merak sardı.

Seramik eğitimi alan şarkıcı, kilden tabak, kupa, dekoratif obje gibi ürünler yapıp fırında pişiriyor, ardından hazırladığı bu ürünleri satışa sunuyor. Bakıcı, sipariş üzerine özel ürün de tasarlıyor.

HÜLYA AVŞAR TİŞÖRT SATIYOR

Modayla ilgili ikinci bir iş seçen ünlülerin arasında Hülya Avşar’ı da saymak gerek. Avşar’ın tişört koleksiyonu 10 yılı aşkın bir süredir piyasada...

OZAN GÜVEN TERS KÖŞE YAPTI

Kadınlar genellikle tekstil ve mücevher konusunu ikinci iş edinirken erkekler restoran ya da gece kulübü açmaya meylediyor. Bu bağlamda ezber bozan bir isim var. Ozan Güven ikinci şubesini Nişantaşı’nda açtığı mağazasında kadın ayakkabısı satıyor.