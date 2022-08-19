HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ°EKRANDAMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

AÅŸklarÄ± ilk günkü gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#HakkÄ± Bulut#HakkÄ± Bulut EÅŸi#HakkÄ± Bulut Kimdir
AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 19, 2022 08:13

Usta sanatÃ§Ä±nÄ±n aÅŸkÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi...

Haberin DevamÄ±

Arabesk mÃ¼ziÄŸin efsane ismi HakkÄ± Bulut, eÅŸi Saadet Bulut ile 60. evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±.

77 yaÅŸÄ±ndaki Arabesk mÃ¼ziÄŸin usta ismi HakkÄ± Bulut, eÅŸi Saadet Bulut ile evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±.

60. evlilik yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerinde eÅŸi ile yemeÄŸe Ã§Ä±kan Bulut, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafa ÅŸu dÃ¼ÅŸtÃ¼: "60 yÄ±llÄ±k evlilik hayatÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼. EÅŸim Saadet'le birlikte bu mutluluÄŸun, birlikteliÄŸin, sevincini kutlarken. Herkese de mutluluklar diliyorum."

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Gözden KaçmasÄ±n

Ä°stanbulâ€™da iki dairem, SelimpaÅŸaâ€™da yazlÄ±ÄŸÄ±m, Adanaâ€™da iki dairem, Ceyhanâ€™da maÄŸazalarÄ±m...
#SELÄ°MPAÅžA#Ä°STANBUL
Ä°stanbulâ€™da iki dairem, SelimpaÅŸaâ€™da yazlÄ±ÄŸÄ±m, Adanaâ€™da iki dairem, Ceyhanâ€™da maÄŸazalarÄ±m...HÃ¼rriyet LogoHÃ¼rriyet.com.tr

Ä°ÅŸte yÄ±ldÄ±zlarÄ±n evet dediÄŸi 'o anlar' ve anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiren fotoÄŸraflar...

'ARALIK 1993'

ÅžarkÄ±cÄ± Elif KarlÄ±, 2 Ã§ocuÄŸunun babasÄ± eÅŸi Cengiz KarlÄ± ile nikah gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Elif KarlÄ±, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "AralÄ±k 1993" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼...

Â 'BEN HALA BU ANDAYIM'

Oyuncu AyÅŸecan Tatari, 2017 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Edip Tepeli fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "YÄ±llar geÃ§iyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡OOOK Ã–ZLEDÄ°M

Perihan SavaÅŸ, 1995 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden eÅŸi YÄ±lmaz Zafer ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

SavaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "1 Haziran 1987 hayatÄ±mÄ±za imza attÄ±k...Ã‡ooook oÌˆzledim adamÄ±m" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡AÄžLA ÅžIKEL - EMRE ALTUÄž

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸayan manken Ã‡aÄŸla Åžikel ile aktÃ¶r ve ÅŸarkÄ±cÄ± Emre AltuÄŸ, Sortieâ€™de dÃ¼nyaevine girdi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Ã‡ift, "hayatÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶zel anÄ±ydÄ±" dedikleri nikah tÃ¶renini Ã§ekilen fotoÄŸrafla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Ã‡ift 7 yÄ±l sonra ayrÄ±ldÄ±.

ATA DEMÄ°RER - Ã–ZGE BORAK

Ata Demirer ile Ã–zge Borak bÃ¶yle evlenmiÅŸti. Ancak bu mutluluk mazide kaldÄ±.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

BARIÅž MANÃ‡O - LALE MANÃ‡O

SanatÃ§Ä± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, yapÄ±mcÄ± Lale ManÃ§o ile nikah masasÄ±na oturdu.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

HÃœLYA AVÅžAR - KAYA Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°ROÄžLU

HÃ¼lya AvÅŸar iÅŸadamÄ± Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'te evlendi. Ã‡ift o anÄ± bÃ¶yle Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Zehra isimli bir kÄ±zlarÄ± olan Ã‡ilingiroÄŸlu ve AvÅŸar, 2005 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

EROL EVGÄ°N - EMEL EVGÄ°N

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaÅŸÄ± Emel Evgin ile 28 Åžubat 1973â€™te evlendi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Ä°kili tÃ¶ren Ã¶ncesi bÃ¶yle poz verdi.

GÃ–NÃœL YAZAR - FAHRETTÄ°N AKÃ‡INAR

GÃ¶nÃ¼l Yazar, iÅŸadamÄ± Fahrettin AkÃ§Ä±nar ile 1997 yÄ±lÄ±nda Las Vegas'ta evlendi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Yazar ve AkÃ§Ä±nar atÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. GÃ¶nÃ¼l Yazar'Ä±n bu evliliÄŸi de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.

FATÄ°H TERÄ°M - FULYA TERÄ°M

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim ilk ve tek evliliÄŸini Fulya Terim ile yaptÄ±.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Haberin DevamÄ±

Buse Terim, bir takipÃ§isinin kendisine gÃ¶nderdiÄŸi ve anne-babasÄ±nÄ±n nikah tÃ¶renine ait olan bu kareyi "Anne ve babamÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸrafÄ± inanmÄ±yorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

KÄ°BARÄ°YE - ALÄ° KÃœÃ‡ÃœKBALÃ‡IK

ÅžarkÄ±cÄ± Kibariye kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k ile 1999 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturdu. Ä°ÅŸte o geceye ait bir fotoÄŸraf.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - MUHSÄ°NE KAMÄ°LOÄžLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliÄŸini Muhsine KamiloÄŸlu ile yaptÄ± ve bu fotoÄŸraf nikahtan hemen Ã¶nce Ã§ekildi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLÄ°

ÃœnlÃ¼ assolist Muazzez AbacÄ±, 1998 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasÄ±na oturdu. Ã‡ift imza atmadan Ã¶nce bu pozu verdi.

Haberin DevamÄ±

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

NEBAHAT Ã‡EHRE - YILMAZ GÃœNEY

Oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisi gibi oyuncu olan YÄ±lmaz GÃ¼ney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasÄ±na oturdu. Bu fotoÄŸraf YÄ±lmaz GÃ¼ney'in nikah defterini imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekildi.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

SAFÄ°YE SOYMAN - ZÄ°YA AKARÃ–Z

Safiye Soyman, Ziya AkarÃ¶z ile evlenirken henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - SEDEF ERBÄ°L

Mehmet Ali Erbil , 21 yaÅŸÄ±ndaki Bilkent Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Sedef AltuntaÅŸ'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoÄŸrafla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir yÄ±l evli kalan Ã§ift sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±.

Â

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yÄ±lÄ±nda kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasÄ±na oturan Nazan Kesal, babasÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± harmandalÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

AÅŸklarÄ± ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi... 60 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±lar

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#HakkÄ± Bulut#HakkÄ± Bulut EÅŸi#HakkÄ± Bulut Kimdir

BAKMADAN GEÃ‡ME!

DÃ¼nya Lvivdeki tarihi zirveyi konuÅŸuyor... DÄ±ÅŸ basÄ±ndan ErdoÄŸan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuÅŸuyor... DÄ±ÅŸ basÄ±ndan ErdoÄŸan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayÄ±larÄ±ndan kaÃ§Ä±yor, elektriksiz ve internetsiz yaÅŸÄ±yorlar: DÃ¼nyanÄ±n havasÄ± en temiz kasabasÄ±nda neler oluyor

Kutup ayÄ±larÄ±ndan kaçÄ±yor, elektriksiz ve internetsiz yaÅŸÄ±yorlar: DünyanÄ±n havasÄ± en temiz kasabasÄ±nda neler oluyor?

#Norveç
KarayollarÄ±nda yeni dÃ¶nem: AraÃ§larda Ã§ocuklara hayat kemeri

KarayollarÄ±nda yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

DÃ¼nya Lvivdeki tarihi zirveyi konuÅŸuyor... DÄ±ÅŸ basÄ±ndan ErdoÄŸan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuÅŸuyor... DÄ±ÅŸ basÄ±ndan ErdoÄŸan vurgusu!

#Lviv Zirvesi
Kutup ayÄ±larÄ±ndan kaÃ§Ä±yor, elektriksiz ve internetsiz yaÅŸÄ±yorlar: DÃ¼nyanÄ±n havasÄ± en temiz kasabasÄ±nda neler oluyor

Kutup ayÄ±larÄ±ndan kaçÄ±yor, elektriksiz ve internetsiz yaÅŸÄ±yorlar: DünyanÄ±n havasÄ± en temiz kasabasÄ±nda neler oluyor?

#Norveç
KarayollarÄ±nda yeni dÃ¶nem: AraÃ§larda Ã§ocuklara hayat kemeri

KarayollarÄ±nda yeni dönem: Araçlarda çocuklara hayat kemeri

#Trafik