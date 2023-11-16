'52 kiloya kadar düştüm' Tanyeli son sağlık durumunu anlattı...

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Türkiye'de uzun bir tedavi sürecinin ardından 21 Ekim'de kanser aşısı olmak için Küba'ya giden Tanyeli, 10 gün de orada kalmıştı.

Küba dönüşü, sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü dansçı; '"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim.' demişti.

Tedavisini Türkiye'de sürdüren Talyeli son sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından açıklama yapan ünlü isim şunları söyledi:

"MR Linak ışın tedavim bitti. İki haftaya kalmaz yan etkileri de bitermiş. Şu anda hastanede yatıyorum ve damardan besleniyorum. 52 kiloya kadar düştüm. Hastane ekibi çok iyi bakıyor, artık toparlanma sürecine girdim. Çok az kaldı, Allah'ın izni ile selametimiz yakın.'

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TANYELİ KÜBA'DA YAŞADIKLARINI ANLATMIŞTI

Tanyeli, yaşadıklarını takipçileri ile paylaştı:

"Küba'ya yola çıkarken bu hayaller benim için uygun bir aşıydı, şu an aşıya uygun değilim.

Destek tedavi var, takviye ilaçlar da... İlaçları yanıma aldım, akrep zehri de kullanmaya başladım.

Kim der ki o tiksindiğimiz, korktuğumuz akrep içindeki zehir bize şifa olacak.

Yüce Allah dünyanın her yerinde, her an beni sarsa sarsa idrak ettiriyor. Hazmetmek nasip olsun..."

"Ve sonra beni şefkati ile güzel insanlarla etrafımı sarıyor ama ameliyatsız kurtuluş yok gibi bir şey.

Boğulduğum doğrudur, ağrıları anlatabileceğim bir kelime yok...

Allah kimsenin başına vermesin, bana en büyük kötülüğü yapmış insanlara bile deneyimletmesin.

Amin.

Bu fani dünya bu kadar büyük bir karanlıktan geçerken, her yerde kan göz yaşı varken, Gazze soykırım içimizi yakarken, ben şımarıklık yapmam şikayet edemem. Şu halime şükür."