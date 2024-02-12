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500. gösteri depremzedelere

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#Fırat Tanış#Gelin Tanış Olalım#UNICEF
500. gösteri depremzedelere
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 08:23

Fırat Tanış, 8 yıldır oynadığı müzikal oyun “Gelin Tanış Olalım” için anlamlı bir özel gösteri yaptı. 500’üncü oyunun tüm geliri deprem bölgesindeki çocuklar yararına kullanılmak üzere UNICEF’e bağışlandı.

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Fırat Tanış geçen cuma akşamı Zorlu PSM’de “Gelin Tanış Olalım” oyununu sahneledi. Salonu dolduran oyuncuyu izlemeye sanat dünyasından birçok isim geldi. Sahne performansının ardından ayakta alkışlanan Tanış, “Deprem bölgesini unutmamak adına birçok şey düşündük. 500. oyunun tüm gelirini bu konuda faydalandırmak istedik. UNICEF’e de bizim yanımızda oldukları ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. 2 hafta önce satışa çıkan ve bu kadar kısa sürede tüm biletleri bitirip buraya bizlerle tanış olmaya gelen sizlere en büyük teşekkürü ediyorum” dedi. 

500. gösteri depremzedelere


500. gösteri depremzedelere

Melisa Şenolsun - Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun

500. gösteri depremzedelere

Didem Dayıcıoğlu - NecipMemili
 

 

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#Fırat Tanış#Gelin Tanış Olalım#UNICEF

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