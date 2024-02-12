500. gösteri depremzedelere

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Fırat Tanış geçen cuma akşamı Zorlu PSM’de “Gelin Tanış Olalım” oyununu sahneledi. Salonu dolduran oyuncuyu izlemeye sanat dünyasından birçok isim geldi. Sahne performansının ardından ayakta alkışlanan Tanış, “Deprem bölgesini unutmamak adına birçok şey düşündük. 500. oyunun tüm gelirini bu konuda faydalandırmak istedik. UNICEF’e de bizim yanımızda oldukları ve desteklerini esirgemedikleri için teşekkür ederim. 2 hafta önce satışa çıkan ve bu kadar kısa sürede tüm biletleri bitirip buraya bizlerle tanış olmaya gelen sizlere en büyük teşekkürü ediyorum” dedi.

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