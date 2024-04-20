23 yıllık eşiyle ilk fotoğraf

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Şarkıcı önceki akşam eşi Ajda Yıldızhan ile bir davete katıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvar bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek verdiği öğrenildi. Sanatçı, her fırsatta ailesine zaman ayırarak gözlerden uzak bir yaşantı sürmeye özen gösterdiğini söyledi.





İşte ünlü isimlerin hayat arkadaşları...

Ünlü oyuncu aşka geldi

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

'Ruh ikizimsin'

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak



Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

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Aşk tam gaz!



Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile evli. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

Eşi de oyuncu



Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Aşkını dizi setinde buldu



Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Rol arkadaşıyla evlendi



Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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Gönlünü meslektaşına kaptırdı



Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ruh ikizini buldu



Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Mutlu aile



İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.