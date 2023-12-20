23 yıl sonra ikinci kez anne oldu... Ömer Bebek'ten ilk fotoğraf

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İpek Açar, bebeğiyle ilk pozunı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

"Canımız Ömerimiz hoş geldin ailemize. Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah..."

İpek Açar'ın Kayahan ile evliiğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül, 23 yaşında...

2023 yılı magazin dünyası için çok hızlı geçti. Bazı çiftlerden evlilik, bazılarından ise ayrılık haberi geldi… Mutlu birlikteliği olanlar ise bebek kokusuna kavuştu. İşte 2023 yılında anne-baba olan isimler…

ATİYE / NEVA

2018 yılında prodüktör Erol Sebebci ile Almanya’da nikâh masasına oturan şarkıcı Atiye, 2019 yılında kızı Ferah Feza’yı kucağına almıştı.

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2023 yılında ikinci kez anne olma sevinci yaşayan Atiye, Maslak'taki özel bir hastanede kızı Neva'yı dünyaya getirdi.

METİN PIHLIS - GAMZE ERGUN / PERA

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs, 2019 yılında sevgilisi Gamze Ergun ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir hayat süren çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmaya heyecanı yaşayan çift kızları Parla'ya kavuştu.

BORA AKKAŞ - OBEN ALKAN / SUZAN

Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık 2 yıl aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'te İtalya'nın Milano şehrinde dünya evine girmişti.

Ünlü çift, normal doğumla dünyaya gelen kızlarına Suzan adını verdi.

FUNDA ERYİĞİT - BERKUN OYA

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya doğuma iki ay kala nikah masasına oturmuştu.

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Çiftinin bebekleri mayıs ayında dünyaya geldi. İkili, oğullarına 'Civan' adını verdi.

EZGİ MOLA / CAN

Geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Aksakallı ile evlenen Ezgi Mola, anne oldu.

Çift çocuklarına 'Can' adını verdi.

NAZLI - HACI SABANCI

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı ilk bebeklerine kavuştu.

Çift kızlarına Arzu Alara adını verdi.

ASLI ENVER / ELAY

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın kızları Elay 2023 yılında dünyaya geldi

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FAHRİYE EVCEN / KEREM

Karan adında bir oğulları olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in ikinci çocukları Kerem, ocak ayında dünyaya geldi.

HAZAL KAYA / LEYLA SÜREYYA

Oyuncu Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya, ikinci kez anne oldu ve kızına Leyla Süreyya adını verdi.