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2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

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#Afife Tiyatro Ödülleri#Afife Jale#Haldun Dormen
2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:02

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 24’üncü kez sahiplerini buldu.

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Pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu üstlendi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, gecede yaptığı konuşmada bu organizasyonla hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün bu yılki sahibi, “Gomidas” oyunuyla Ahmet Sami Özbudak oldu.

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Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Amadeus” kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Zihni Göktay oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Engin Uludağ’a verildi.

2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

Ahmet Sami Özbudak - Zihni Göktay
2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

Tuğrul Tülek -Ece Dizdar
2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

Aslı Öngören - Yiğit Özşener - Engin Uludağ
2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

Zerrin Tekindor

 

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#Afife Tiyatro Ödülleri#Afife Jale#Haldun Dormen

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