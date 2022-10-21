2 yıl sonra yeniden Afife Tiyatro Ödülleri heyecanı

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Pandemi sebebiyle 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmeye başlayan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu seneki sunuculuğunu Nezaket Erden ile Ali Yoğurtçuoğlu üstlendi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, gecede yaptığı konuşmada bu organizasyonla hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını yaşatırken, tiyatroya verilen emekleri desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’nün bu yılki sahibi, “Gomidas” oyunuyla Ahmet Sami Özbudak oldu.

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Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “Amadeus” kazanırken, tiyatronun gelişimine katkıda bulunan isimlere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi Zihni Göktay oldu. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü ise Engin Uludağ’a verildi.

Ahmet Sami Özbudak - Zihni GöktayTuğrul Tülek -Ece DizdarAslı Öngören - Yiğit Özşener - Engin UludağZerrin Tekindor