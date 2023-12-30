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1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... 'Kariyerimdeki hata erken evlenmek!'

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#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları#Tayfun Duygulu#Beste Açar
1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 12:10

Tayfun Duygulu önceki gün eşi Bella ile Nişantaşı City’s’te objektiflere yansıdı.

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90’lı yıllarda hafızalara kazanan pek çok şarkıya imza atan ünlü isim, Tarkan’a o yıllarda destek olduğunu söyledi: “Tarkan’la aramızda ciddi rekabet vardı. Ama yakın arkadaştık.”

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Duygulu, kariyerindeki pişmanlığının ise 1995 yılında genç yaşta Kayahan’ın kızı Beste Açar ile evlenmek olduğunu belirtti: “Bu evlilikte Kayahan’ın gölgesinde kaldım gibi bir algı oluştu.” (Sayit DURMAZ)

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

ÜNLÜLERİN NİKAH FOTOĞRAFLARI

İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

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48 YIL ÖNCE...

Ekranların aranan isimlerinden Hülya Darcan, 1974 yılında meslektaşı Tanju Korel ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Zeynep ve Bergüzar adında iki kızı oldu.  Tanju Korel 2005 yılında uzun süre mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Darcan, evlilik yıl dönümünü kaybettiği eşi ile fotoğrafını paylaşarak kutladı. 

Ünlü oyuncu nikah günü çekilen karenin altına '48. yıl... Tek baktığım göz, tek tuttuğum el!' notunu düştü. 

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

47. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

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Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü... Karlı'nın eşi 2023 Ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. 

 'BEN HALA BU ANDAYIM'

Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

YIL 2006

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Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

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ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

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1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

1995 yılında Beste Açar ile nikah masasına oturmuştu... Kariyerimdeki hata erken evlenmek

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#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları#Tayfun Duygulu#Beste Açar

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