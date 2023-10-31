100. yıl coşkusu

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HAYATIMIN KONSERİ

Merzifon Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıkan Mustafa Sandal, “Hayatımın en önemli konserini veriyorum” dedi. Sanatçıyı yaklaşık 50 bin kişi izledi.

AYDIN SELAMI

Buray, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını Aydın’da verdiği konserle selamladı: “Atatürk’ün ayak izleriyle, daha özgür, daha güçlü, huzur dolu yarınlara!”

HİÇ SOLMAYACAK

Ferhat Göçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girnelilere konser verdi. Ünlü sanatçı, dinleyicilerine “Vazifemiz Cumhuriyet’i korumak” diye seslendi: “Hiç solmayacak bir yıldız gibi ilelebet parlayacak Cumhuriyet. Onu korumak ve yüceltmek bizlerin ve bizden sonraki kuşakların en kutsal vazifesidir.”

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İZMİR'DE İKİNCİ YÜZYIL

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ithafen “İkinci Yüzyıl Marşı”nı besteleyen Kenan Doğulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yüz binlerce İzmirliyle birlikte kutladı. Sanatçı, Kültürpark İzmir’de 100 kişilik ekibiyle sahneye çıktı.

Konseri “İkinci Yüzyıl Marşı” ile başlatan Doğulu, “10. Yıl Marşı”, “Gençlik Marşı” ve “İzmir Marşı”nı da yüz binlerce İzmirliyle birlikte söyledi. Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan müzisyen, 30 şarkıdan oluşan repertuvarıyla unutulmayacak bir konsere imza attı.

CUMHURİYET SEVİNCİ

Bayramda Antalya’ya bağlı Döşemealtı ilçesinde sahneye çıkan Aleyna Tilki, Cumhuriyet coşkusunu sevenleriyle doya doya yaşadı. Genç popçu, elinde bayrakla sahneye çıktı.

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ATATÜRK'E BORÇLUYUZ

Ajda Pekkan, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı. Züleyha Kuru imzalı siyah beyaz bir elbise giyen Süperstar, hareketli şarkılarıyla kalabalığı coşturdu. Gecede etkileyici bir konuşma da yapan sanatçı, “Bu gece bu kutlamayı Cumhuriyet’e ve Mustafa Kemal’e borçluyuz” dedi.

100 BİN KİŞİYLE BAYRAM

Merve Özbey, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Karadeniz Ereğli’de düzenlenen kutlamalarda sahneye çıktı. Tolga Çam imzalı kırmızı bir elbise giyen şarkıcıyı yaklaşık 100 bin kişi izledi.

İZMİR SAHNESİ

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İzmir Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen konserin yıldızı Nilüfer’di. Konser alanını dolduran 70 bin kişi, sanatçının söylediği şarkı ve marşlara coşkuyla eşlik etti.

HALAYDAN HORONA

Edis, Maltepe Etkinlik Alanı’nda özel bir gösteriye imza attı. Ünlü popçu, sevilen şarkılarını Türkiye’nin 7 bölgesine özgü müziklerle yeniden düzenledi. Bir Türkiye panoraması sunan şarkılara, Edis’le 92 dansçının halk oyunları ve modern dans şovu eşlik etti. Halaydan horona uzanan gösteri beğeni topladı.

29 EKİM TARZI

Kartal Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim konserinde Hadise sahneye çıktı. Şarkıcı, gecede Nihan Peker’in Atatürk’ün kıyafet-lerinden yola çıkarak hazırladığı iki ayrı kostümü giydi.

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BAYRAM DÜETİ

Maltepe Etkinlik Alanı’ndaki konserin bir başka yıldızı da Sıla’ydı. Ünlü şarkıcı, konserinin sonunda Zülfü Livaneli’yi sahneye davet etti. İki sanatçı, “Sevda Değil” şarkısında düet yaptı.

ZONGULDAK'TA KUTLAMA

Deniz Seki, kutlamalar kapsamında Zonguldak’ta sahne aldı. Konsere “Güzel ülkemin ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun!” diyerek başlayan sanatçı, seslendirdiği şarkılarla Zonguldaklılara bayram coşkusunu yaşattı.

EBEDİYEN İZİNDEYİZ

Ayşegül Aldinç, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin Swissotel The Bosphorus’ta düzenlediği baloda sahne aldı. Sanatçı, “Bu toprakları yurt yapan ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, emaneti Cumhuriyet’i koruyacağımıza ant içiyorum. Ebediyen izindeyiz” dedi.

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YILDIZLI ELBİSE

Gemlik’teki Cumhuriyet Bayramı konserinde ay-yıldızlı kıyafetiyle sahneye çıkan Yıldız Tilbe, çektiği ayna selfie’sini sosyal medyada paylaştı.

BİLECİK'E TEŞEKKÜR

Simge, Bilecik’te Cumhuriyet Meydanı’nda sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarını Cumhuriyetin 100. yılı için söyleyen Simge, Bilecikliler her şarkısına eşlik edince onlara teşekkür etti.

FETHİYE'NİN YERİ BAŞKA

Rock grubu Athena, Fethiye’de bayram konseri verdi. Beşkaza Meydanı’ndaki konserde Gökhan Özoğuz, “Fethiye bizim için çok önemli. Müziğe başladığımız ilk yıllarda yazlarımızı burada müzik yaparak geçirdik” diye konuştu.

ŞARKILARLA CEM ADRİAN

Küçükçekmece Belediyesi’nin kutlama organizasyonu Cem Adrian konseriyle renklendi. Şarkıcı, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde sahne aldı.

HARMANDALI OYNATTI

Koray Avcı, Milas’ta sahnedeydi. Ata Park’taki konsere smokinle çıkan şarkıcıyı yaklaşık 50 bin kişi izledi. Atatürk’ün sevdiği şarkıları söyleyen Avcı, kalabalığa harmandalı da oynattı.

ANTALYA'DA KUTLADI

Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü ile Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda Gökhan Tepe sahneye çıktı.

ATATÜRK'ÜN SEVDİKLERİ

İlhan Güryalçın, Cumhuriyet Bayramı’nda Marmara Yelken Kulübü’nde konser verdi. Sanatçı, repertuvarında Atatürk’ün sevdiği şarkılara da yer verdi.

YAKAYA KASIMPATI

Rock grubu Gripin, bayramı Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği halk konseriyle kutladı. Yakalarına Atatürk’ün sevdiği beyaz kasımpatı çiçeği takan ve sahneye smokinle çıkan grup üyeleri, kendi şarkılarının yanı sıra marşlar da söyledi.

ALANYA'DA FUNDA ARAR RÜZGARI

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen fener alayı, kortej yürüyüşü ve Funda Arar konseri büyük ilgi gördü. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı etkinliklere Türk bayraklarıyla yaklaşık 60 bin vatandaş katıldı.

MUSTAFA KEMAL'İ GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Erol Evgin, Cumhuriyet coşkusunu önce Adana’da, ardından İstanbul’da yaşattı. Adana iş dünyasının geçtiğimiz gün organize ettiği gecede “Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konseriyle yer alan sanatçı, 29 Ekim’de de Büyükçekmece Kent Meydanı’nda sahneye çıktı.

NİCE YÜZYILLARA

Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı” temalı etkinlikte Murat Boz sahne aldı. “Gözdeki Maviye” şarkısını Atatürk’ün silueti eşliğinde seslendiren Boz, danslarıyla renk kattığı geceyi “Nice yüzyıllara!” diyerek noktaladı.

2 GECE ÜST ÜSTE

İkilem grubu önce Bornova Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalar kapsamında Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Bir sonraki gün de İzmir Ödemiş Belediyesi’nin kutlamalarına katıldı.





GECENİN SLOGANI

Hakan Altun, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sevenleriyle buluştu. “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kapsamında sahne aldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Bu gecenin sloganı; Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk” diyen Altun, konserin finalini “İzmir Marşı”yla yaptı.

KIRMIZI GECE

Beylikdüzü Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Derya Uluğ konser verdi. Kırmızı kıyafetiyle sahneye çıkan şarkıcının Cumhuriyet Etkinlik Alanı’ndaki konserini binlerce kişi izledi.

BİNLERCE YÜREKLE BİR OLDUK

Ankara-Elmadağ’da sahneye çıkan Işın Karaca, marşlarla renk kattığı konserinden fotoğrafları sosyal medya hesabında da paylaştı: “Binlerce yürekle bir olduk. Bu vesileyle bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.”

CUMHURİYET ŞIKLIĞI

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Hande Yener yer aldı. Fötr şapkası ve takım elbisesiyle sahneye çıkan şarkıcının konseri dansçılarının şovuyla renklendi.

COŞKU İKİYE KATLANDI

Edirne Uzunköprü Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında Uzunköprü Adalet Meydanı’nda sahneye çıkan Suzan Kardeş, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ikiye katladı.

KIRKLARELİ'Nİ COŞTURDU

Gece Yolcuları, Cumhuriyet Bayramı’nı Kırklareli Vize Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında binlerce kişiyle birlikte kutladı. Grup, Kırklarelililere keyifli bir gece yaşattı.

ANKARA BALOSU

Murat Evgin, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin Cumhuriyet Balosu’nda konser verdi. Ankara Hilton Otel’de gerçekleşen baloda sevilen şarkılarını ve marşları seslendiren Evgin, geliri TSK Mehmetçik Vakfı’na bırakılan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Marşı’nı derneğin yönetim kuruluyla seslendirdi.

ECE'DEN İKİ KONSER

Ece Seçkin, 28 Ekim Cumartesi akşamı İzmir Menderes 19 Mayıs Stadyumu’nda, 29 Ekim Pazar günü ise Bodrum’da Belediye Meydanı’nda on binlerce kişiyle buluştu. Seçkin, sevilen şarkılarının yanı sıra marşlar da söyledi.

AYNI SAHNEDE

Şarköy Cumhuriyet Meydanı’nı Türk bayraklarıyla dolduran binlerce kişi, Faruk K ve Zeynep Dizdar’ın şarkıları eşliğinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı.

BÜYÜK GURUR

Tunceli’de Pertek Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kutlamalarda Güliz Ayla konser verdi. “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” diyen Ayla, “10. Yıl Marşı”nı seyircilerle birlikte seslendirdi.

YAŞASIN CUMHURİYET

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Meydanı’nda sahne alan Melek Mosso, 100’üncü yılı 35 bin kişiyle kutladı. Geceye özel tasarlanan kıyafetiyle keyifli bir gece yaşatan Mosso, “Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet!” sözleriyle alandaki coşkuyu zirveye çıkardı.

SÜRPRİZLİ ELBİSE

Seda Sayan, Kıbrıs’taki Concorde Luxury Resort Otel’de verdiği konserde sahneye kırmızılar içinde çıktı. Dansçılarının kırmızı kumaşı çıkarmasıyla ışıltılı elbisesi ortaya çıkan Sayan, sevilen şarkıları seslendirdi.