Yıllık enflasyon yüzde 17.53 oldu

Üretici fiyatları ise aylık bazda 4.01 artış gösterdi. Yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 42.89 oranında arttı. Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark 25.36 puana yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8.45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14.55 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 4.5 ile ev eşyası, yüzde 4.46 ile eğlence ve kültür, yüzde 3.82 ile lokanta ve oteller oldu.

YURTİÇİ TURLAR

TÜFE’de ana harcama gruplarında haziranda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 26.29 ile ulaştırmada görüldü. Ulaştırmayı yüzde 25.69 ile ev eşyası, yüzde 19.99 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Haziranda, endeksteki 415 maddeden 55’inin ortalama fiyatında düşüş olurken, 54’ünün ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış oldu. Tüketici fiyatları bazında haziranda en fazla fiyat artışı yüzde 51.6 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda görüldü. İkinci sırada yüzde 14.72 ile elektrikli süpürge gelirken, üçüncü sırada da yüzde 14.6 ile makyaj malzemeleri geldi. Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10.98 ile margarin, yüzde 9.97 ile sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, yüzde 9.83 ile bebek arabası yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 28.19 ile sarımsakta oldu. Bunu yüzde 17.63 ile patlıcan, yüzde 15.32 ile domates, yüzde 12.24 ile dolmalık biber, yüzde 11.43 ile kabak, yüzde 11.35 ile taze fasulye takip etti.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın