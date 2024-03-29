ABD’nin devleri Türkiye’ye geliyor... 150 büyük şirketin katılımı ile ‘ticaret rüzgârı’ İstanbul’da esecek

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ABD’li firmalar son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin iyileşmesiyle birlikte yatırım fırsatları için gözlerini Türkiye’ye çevirdi. Hürriyet’e konuşan ABD Büyükelçiliği Ticaretten sorumlu Müsteşarı Heather Brynes ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Etienne Le Bailly, son dönemde Türkiye piyasasına güvenin arttığını, bu doğrultuda artık hızla somut adımlar atılacağını söyledi. Bu çerçevede mayıs ayında ABD’nin en büyük 150 şirketi yatırım yapmak, ortaklıklar kurmak ve üçüncü ülkelerde birlikte hareket etmek için İstanbul’a geliyor.

İki ülke arasında ekonomik ilişkileri bir ileri adıma taşıma kararı geçen haftalarda ABD’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında yapılan stratejik mekanizma toplantısından sonra alındı. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan ABD Büyükelçiliği Ticaretten Sorumlu Müsteşarı Heather Brynes ve Ekonomiden Sorumlu Müsteşar Etienne Le Bailly, bu toplantının ardından iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda yeni fırsat kapılarının açıldığını belirtti.

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TRADE WINDS İSTANBUL’A GELİYOR

Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde atılacak ilk büyük somut adım, ABD’nin küresel anlamda en büyük ticari ve iş etkinliği olan Trade Winds’in İstanbul’da yapılması olacak. Mayıs ayında yapılacak etkinlik için dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı Fortune 500 listesinde yer alan ABD’nin en büyük 150 şirketi İstanbul’a gelecek. İlki 2008 yılında yine İstanbul’da yapılan “Trade Winds” karşılıklı yatırım yapmanın yanı sıra ortak projelere imza atmak isteyen Türk ve ABD’li şirketleri bir araya getirecek. ABD’li şirketler bu toplantıda sadece Türkiye’deki yatırım fırsatları için ortaklıklar aramayacak. Türkiye Orta Asya pazarına girmek isteyen ABD’li şirketler için de hem coğrafya hem de tecrübe açısından kritik bir pozisyonda. ABD’li şirketler Orta Asya’nın kapılarını da Türk şirketlerle ortaklık yaparak açmak istiyor.

‘TÜRKİYE ÇOK CAZİP BİR PAZAR’

Toplantının neden bu sene Türkiye’de yapıldığına ilişkin soruya da yanıt veren Brynes ve Etienne, “Şirketler hangi ülkenin neden seçildiğine büyük önem veriyor. ABD Ticaret Bakanlığı’nın bu seçimi şirketler için ‘Bu pazar çok önemli, bu ülkede büyük yatırım fırsatları var’ anlamına geliyor. ABD’li yatırımcılar Türkiye’yi çok cazip bir pazar olarak görüyor. Türkiye çok dinamik bir ülke. Önümüzdeki dönemde çok ilgi olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

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‘BİRÇOK SEKTÖRDE YATIRIM FIRSATI VAR’

Enerji sektörü bu toplantıda yatırım fırsatları açısından öne çıkıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide dünyadaki lider rolü ABD’li firmaların da ilgisini çekiyor. Bir süre önce iki ülke arasında heyetlerin bir araya geldiği yeşil enerji toplantısı bu ilgiyi yansıtan bir başka etkinlik oldu. Bu etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya gelen şirketler bu görüşmeden ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre “Uzun süredir bir görüşmeden bu kadar etkilenmemiştik” sözleriyle çıktı. Önümüzdeki dönemde ABD’li şirketlerin rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye’de yatırımlarının artması bekleniyor. Son dönemde Türkiye’de sağlık sektörüne yapılan yatırımlar da ABD’nin radarında. ABD’li yetkililer, bu alanda büyük bir potansiyel olduğunu belirtti. Ayrıca teknoloji şirketleri, temiz teknoloji, dijital yatırımlar ve kişisel verilerin korunması da hem mayıs ayında düzenlenecek toplantıda hem de sonrasında ABD’nin Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istediği sektörler arasında yer alıyor.

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RAKAMLARLA TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

İki ülke arasında karşılıklı ticaret hedefi 100 milyar dolar. 2024 yılı itibarıyla bu rakam 40 milyar dolara ulaştı. Ticaretin karşılıklı denge içinde olması son derece önemli. Türkiye’de yatırım yapan 60 ABD’li şirket burayı genel merkezleri olarak kullanıyor. Coğrafi konum, cazip pazarlara yakınlık, karayolu, havaalanı ve liman gibi altyapının son derece güçlü olması da Türkiye’yi komşu ülkelere kıyasla avantajlı hale getiriyor. ABD’li şirketler bugüne kadar Türkiye’de 50 milyar dolar yatırım yaptı. 100 bin kişi istihdam ediliyor. Türk şirketlerinin ABD yatırımlarında da artış var. Toplam rakam 2.7 milyar dolar.

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AY İÇİN İŞBİRLİĞİ FIRSATI

ABD’nin Türkiye ile işbirliği yapma fırsatı gördüğü alanlardan biri de uzay. Ay’da sürdürülebilir bir şekilde varlık göstermek için iki ülke arasında görüşmeler sürüyor, bu doğrultuda bazı sözleşmeler de imzalandı. ABD Türkiye ile Ay’da kalıcı bir görev üstlenmek üzere ortak çalışmalar yapmak istiyor. Bu gelecekte Mars’a gitmenin de aralarında bulunduğu başka fırsatların kapılarını açacak.