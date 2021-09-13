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Televizyon
Haber Giriş: 13 Eylül 2021 - 09:39 | 

Zuhal Topal’la Yemekteyiz saat kaçta başlıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz TV 8’de

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı için geri sayım başladı. Daha önce farklı bir kanalda program yapan Zuhal Topal yeni sezonda TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Yayınlanan fragmanda yeni bölümün 13 Eylül’de ekrana geleceği açıklanmıştı. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz ne zaman, saat kaçta başlıyor?

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Zuhal Topal yeni sezonda farklı bir kanalda izleyici karşısına çıkacak. TV 8 ekranlarına transfer olan sevilen isim Yemekteyiz programını sunacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı 13 Eylül’de başlıyor. Program saati yayınlanan TV 8 yayın akışı ile belli oldu.

2ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı 13 Eylül’de başlıyor. Hafta içi her gün ekrana gelecek olan program saat 16:00’da başlayacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

3

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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