Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor. 'Ekonomi İstikrar Kalkanı' kapsamında hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği Ziraat Bankası destek paketi ile 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı sunuluyor. Peki, Ziraat Bankası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Nisan ayından beri başvuruları alınan Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi sonuçları, başvurularını önceden yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ziraat Bankası yapılan değerlendirmeler neticesinden 10 bin TL Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları, SMS ya da internet üzerinden öğrenilebiliyor.
2
Abone Ol
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
3
Abone Ol
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
Ziraat Bankası "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"ne internet üzerinden başvuru yapılabiliyor ve onaylanması durumunda şubeye dahi gitmeden internet bankacılığı ya da ATM aracılığıyla kredi kullanılabiliyor.