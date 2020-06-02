Ekonomi Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 21:25 , 02 Haziran 2020 - 21:25

Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Ziraat Bankası Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları devam ediyor. 'Ekonomi İstikrar Kalkanı' kapsamında hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilerini finansal açıdan desteklemek için hayata geçirdiği Ziraat Bankası destek paketi ile 36 ay vade ve 6 ay erteleme imkanı sunuluyor. Peki, Ziraat Bankası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, Ziraat Bankası temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...