Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama: Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

Nisan ayı başında başvuruları başlayan 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları https://www.ziraatbank.com.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. Ziraat Bankası yapılan değerlendirmeler neticesinden 10 bin TL Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları, SMS bilgilendirme sistemi ile de geliyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyacak.