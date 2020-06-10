Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama: Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Ziraat Bankası destek kredisi başvuru sorgulama işlemi, daha önceden başvurularını yapanların gündeminde yer alıyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını, hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan segmentte yer alan müşterilere sunuyor. Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları online sistemle sorgulanabiliyor. Peki, Ziraat Bankası Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Ziraat Bankası destek kredisi sonucu sorgulama ve konuyla ilgili bilgiler.
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Nisan ayı başında başvuruları başlayan 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları https://www.ziraatbank.com.tr/ adresi üzerinden öğreniliyor. Ziraat Bankası yapılan değerlendirmeler neticesinden 10 bin TL Ziraat Bankası kredi başvuru sonuçları, SMS bilgilendirme sistemi ile de geliyor. Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi", koronavirüsün ekonomik etkilerine karşı vatandaşın rahat bir nefes almasına imkan tanıyacak.
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ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. 10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
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Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.