Ekonomi Haber Giriş: 05 Ocak 2022 - 01:35 | 05 Ocak 2022 - 01:40

Zam farkı ne zaman yatacak? Memur ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek 2022? Tarih belli oldu!

Emekli maaş farkının ne zaman ödeneceği, memur ve memur emekli zam oranlarının açıklanması ile öne çıkan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini bildirdi. Memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. Gözler şimdi devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaş ve enflasyon farkının yatırılacağı tarihte. Peki, maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte, zamlı memur emekli maaşının ödeneceği tarih ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.