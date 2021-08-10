Yüzyıllar önce kullanılıyordu! Şimdi yeniden başladı

Il Foglio'ya konuşan Pasini bunu, "Nasıl bugün virüsten daha fazla etkilenen bölgelere yönelik kısıtlamalar görüyorsak o zaman da belli şehirler ile seyahatleri yasaklayan bildirimler vardı. Tek bir ihlal bile ölüm cezası anlamına gelebiliyordu" diye açıkladı.